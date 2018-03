Kemijärven biojalostamo toteutuu – kiinalaisyhtiö lähtee mukaan

Kiinalainen sijoitusyhtiö Shanying ostaa enemmistön Kemijärvelle valmistellusta biojalostamohankkeesta ja varmistaa tehtaan toteutumisen, kertoo hanketta valmistellut Boreal Bioref. Kiinalaisyhtiöstä tulee tehtaan operatiivinen kumppani ja tuotteiden ostaja.

Kemijärvelle kaavaillussa tehtaassa on määrä valmistaa sellua, mäntyöljyä, etanolia, sähköä ja lämpöä, biokaasua ja puupohjaisia sokereita.

Vuosittainen tuotantomäärä on 500 000 tonnia ja yhtiö käyttää 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Rakennustöiden aloittaminen vaatii vielä ympäristölupapäätöstä, lopullisia rahoitussopimuksia sekä Kiinan viranomaisten lupia. Jos kaikki menee suunnitellusti, voidaan rakentaminen aloittaa tänä kesänä, jolloin tehdas olisi valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.

Shanying on Kiinassa merkittävä pakkauspaperin ja pahvin tuottaja. Yhtiö osti viime vuonna ruotsalaisen Nordic Paper -yhtiön, joka valmistaa erikoissellua ja paperia. Nykyään Shanyingin vuosituotanto on yli kolme miljoonaa tonnia paperia ja miljardi neliömetriä levyä ja kartonkia.

Boreal Bioref kertoo neuvotelleensa Shanyingin kanssa viime vuoden marraskuusta lähtien.

Investoinnin toteutumisesta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.

