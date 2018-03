Kemijärvi pääsi askeleen lähemmäksi lottovoittoa – kiinalaisyhtiö mukaan biojalostamohankkeeseen

Biojalostamohankkeen eteneminen antaa uutta toivoa asukasmäärän vähenemisen ja talousvaikeuksien kanssa kamppailevalle Kemijärvelle. Hanketta valmistellut Boreal Bioref kertoi torstaina, että kiinalainen sijoitusyhtiö Shanying ostaa siitä enemmistön ja varmistaa siten osaltaan investoinnin toteutumisen.

– Tämä on merkittävä askel lähemmäksi tehtaan toteutumista, kuvailee uutista Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen.

Nykyisen arvion mukaan tehdas työllistää käynnissä ollessaan vajaa parisataa henkeä, ja kokonaistyöllisyysvaikutus on noin 1 100 henkilötyövuotta. Rantanen huomauttaa, että näiden lisäksi tulevat alihankintaverkosto ja logistiikkaketju.

– Kyllä se on vähän niin kuin lottovoitto, Rantanen arvioi tehdashanketta.

– Kemijärveähän on lyöty metrisellä halolla monet, monet vuodet ja väkiluku on puolittunut viimeisten viidentoista vuoden aikana.

Nykyisin paikkakunnalla asuu hieman vajaat 8 000 henkeä. Rantanen ei usko, että toteutuessaan hanke kasvattaisi väkilukua merkittävästi. Tehtaan tulo saattaisi kuitenkin hidastaa asukasluvun laskua. Taloudelliset vaikutukset kunnalle olisivat suuret verojen ja työpaikkojen muodossa.

Kaupunginjohtaja ei myöskään odota paikkakunnalle asuntopulaa, koska esimerkiksi vuokra-asuntoja on tällä hetkellä runsaasti tyhjillään. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä tehtaaseen on jo varauduttu suunnittelemalla tarpeellisia koulutuksia.

Raaka-aine kotimaasta

Kemijärven biojalostamon kokonaisinvestoinniksi on laskettu 950 miljoonaa euroa. Shanying-yhtiöstä tulee tehtaan operatiivinen kumppani ja tuotteiden ostaja.

Vaikka hankeen yhteydessä puhutaan biojalostamosta, on käytännössä kyse pitkälti sellutehtaasta. Vuosittainen tuotantomäärä on 500 000 tonnia. Tehtaassa on määrä valmistaa sellun ohella mäntyöljyä, etanolia, sähköä ja lämpöä, biokaasua sekä puupohjaisia sokereita.

Jalostamon on arvioitu käyttävän vuosittain 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä on sahoilta toimitettavaa haketta.

– Puu tulee tästä Itä-Lapin alueelta, Koillismaalta, Keski- ja Ylä-Lapista. Se on päähankinta-alue, kertoo Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala.

Rakennustöiden aloittaminen vaatii vielä ympäristölupapäätöksen, lopullisia rahoitussopimuksia sekä Kiinan viranomaisten lupia. Jos kaikki menee suunnitellusti, voidaan rakentaminen aloittaa kesällä, jolloin tehdas olisi valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.

Shanying on Kiinassa merkittävä pakkauspaperin ja pahvin tuottaja. Neuvotteluja on käyty yhteistyössä Boreal Biorefin strategisen kumppanin China CAMC Engineering -yhtiön (CAMCE) kanssa, joka myös jatkaa Boreal Biorefin omistajana. Nivala ei vielä kommentoinut omistussuhteita tarkemmin.

Investoinnin toteutumisesta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.

