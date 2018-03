Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Hakala avaa keskustan puoluesihteerikisan – Kärnä ei tavoittele paikkaa

Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala, 31, tavoittelee keskustan puoluesihteerin tehtävää Sotkamon puoluekokouksessa. Taustalla on huoli puolueen tilasta.

– Keskustan tilanne on erittäin vakava. Meidän kannatus ei ole tyydyttävällä tasolla ollenkaan. Profiili on väljähtänyt, Hakala sanoi tiedotustilaisuudessa keskustan puoluetoimistolla.

Kokkolassa asuva Hakala on työskennellyt aiemmin muun muassa poliittisena suunnittelijana puoluetoimistolla.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä puolestaan ei lähde mukaan puoluesihteerikisaan. Kärnä oli aiemmin kertonut harkitsevansa kisaan lähtöä.

Kärnä arvioi tiedotteessaan, ettei puoluesihteerin paikka ole paras paikka hänelle.

– Puoluesihteerinä toimiminen vaatisi täydellisen profiilinmuutoksen, sillä puoluesihteeri ei tee minkäänlaisia irtiottoja tai revittele, vaan palvelee vain ja ainoastaan puolueen omaa vahvistettua linjaa, Kärnä kirjoittaa.

Keskustan nykyinen puoluesihteeri on Jouni Ovaska. Hän viestitti STT:lle kertovansa omista suunnitelmistaan huhtikuun puolivälissä.

Hakalan mukaan hänen tavoitteenaan ei ole järjestää Ovaskan vastaista kampanjaa.

– Ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen syytä, että tilanne on nyt vaikea.

Hakala toivoo, että mahdollisimman moni ilmoittautuu puoluesihteerikisaan mukaan.

STT

Kuvat: