Kiinalainen matkailija ostaa eniten Suomessa

Ulkomaalaiset tekivät ennätysmonta matkaa Suomeen viime vuonna ja käyttivät vierailullaan 20 prosenttia enemmän rahaa kuin toissa vuonna. Tiedot ilmenevät Business Finlandin teettämästä matkailijatutkimuksesta.

Eniten rahaa käyttivät kiinalaiset, yli 1 200 euroa per matkailija. Venäläisiä matkailijoita oli eniten, ja heidän käyttämänsä kokonaissumma oli korkein. Yksittäiset venäläiset matkailijat eivät käyttäneet yhtä paljon rahaa kuin kiinalaiset.

Ulkomaalaiset tekivät Suomeen kaikkiaan 8,3 miljoonaa matkaa viime vuonna. He toivat maahan yli 4 miljardia euroa matkailutuloa.

Matkailutoimialoilla työskentelee 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta. Matkailun osuus Suomen bkt:stä on 2,5 prosenttia.

STT

