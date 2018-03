Kiinan keskuspankille uudistusmielinen, Yhdysvalloissa opiskellut pääjohtaja

Kiinan keskuspankin uudeksi pääjohtajaksi on valittu uudistusmielinen Yi Gang. Yhdysvalloissa opiskellut Yi on muun muassa ajanut Kiinan markkinoiden nykyistä suurempaa avaamista ulkomaisille sijoittajille.

Kiinan kansankongressi valitsi Yin pääjohtajaksi maanantaina roimalla ääntenenemmistöllä. Yin puolesta äänesti 2 965 edustajaa, kun häntä vastaan äänesti vain kaksi edustajaa. Kaksi edustajaa pidättäytyi äänestyksestä.

Yi sanoi kansankongressissa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hän haluaa uudistaa Kiinaa siten, että kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti. Yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset yritykset ovat pitkään valittaneet erilaisista yritystoiminnan esteistä Kiinassa.

Yi on kertonut myös haluavansa uudistaa Kiinan valuuttaa yuania siten, että markkinat määräisivät aiempaa vahvemmin yuanin vaihtokurssia.

Sujuvaa englantia puhuva Yi opiskeli taloustieteitä Indianan yliopistossa ja toimi yliopistossa myös taloustieteiden opettajana ennen kuin palasi kotimaahansa. Kiinassa Yi toimi opettajana Pekingin yliopistossa ennen kuin siirtyi töihin maan keskuspankkiin.

Vahvoja amerikkalaisvaikutteita

Amerikkalaisvaikutteita Kiinan talouspoliittisessa johdossa vahvistaa se, että Yin tavoin Yhdysvalloissa opiskellut presidentti Xi Jinpingin talouspoliittinen neuvonantaja Liu He nimitettiin yhdeksi Kiinan neljästä varapääministeristä.

Yin tavoin myös Liu on uudistusmielinen ja puhuu sujuvaa englantia.

Vaikka Yitä pidetäänkin uudistusmielisenä, hänen nimityksensä arvioitiin kuitenkin varmistavan Kiinan talouspolitiikan suuren linjan jatkumisen ennallaan.

Yksi Kiinan talouden suurimmista riskeistä on maan velkataakka, joka on kasvanut nopeasti viime vuosikymmenen finanssikriisin jälkeen.

Myös Kiinan ja Yhdysvaltain taloussuhteiden on arvioitu aiheuttavan päänvaivaa maan johdolle, kun presidentti Donald Trumpin hallinto on asettamassa tuontitulleja kiinalaistuotteille.

Myös Yhdysvaltain keskuspankin korkopolitiikka on aiheuttanut haasteita Kiinalle, jonka keskuspankin on pitänyt seurata Yhdysvaltain koronnostoja valuuttapaon pysäyttämiseksi.

