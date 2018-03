Kiinan ”Setä Xi” sai mahdollisuuden jatkaa presidenttinä loppuikänsä

Kiinan kansankongressi sinetöi sunnuntaina presidentin valtakausien rajoituksen poiston, mutta maassa käynnissä olevat perustuslakimuutokset ulottuvat laajemmalle.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen kertoo, että perustuslakiuudistuksen luonnoksessa näkyi lisäyksiä, jotka ovat vahvistamassa Kiinaa hallitsevan kommunistipuolueen asemaa ja käytännössä hämärtämässä valtion ja puolueen välistä rajaa.

Lisäksi Kiinassa on suunnitteilla uusi kansallinen valvontakomissio, joka saisi mittavan kurinpitovallan.

– Tämä on autoritaarisuuden syventymisen merkki konkreettisella tasolla, koska tämä koskee kaikkia julkisissa viroissa olevia ihmisiä Kiinassa, Sinkkonen sanoo STT:lle.

Pääsihteerin rooli presidenttiä painavampi

Perustuslakimuutoksen ansiosta Xi Jinping voi pysyä Kiinan presidenttinä loppuikänsä, sillä presidentin virkakausia ei enää rajoiteta kahteen.

Kommunistipuolue ehdotti rajoituksen poistoa jo helmikuun lopussa, eikä puolueen kumileimasimena toimivassa kansankongressissa soraääniä juuri kuultu. Noin 3 000 kongressiedustajasta kaksi oli ehdotusta vastaan ja kolme pidättäytyi äänestämisestä.

64-vuotias Xi valittiin lokakuussa toiselle viisivuotiskaudelle presidenttinä ja puolueen pääsihteerinä. Tämä kausi kestää vuoteen 2023 asti.

Kiinan käytännössä suurin valta on kommunistipuolueen pääsihteerillä, kun taas presidentin virka on enemmän seremoniallinen. Pääsihteerin valtakausia ei ole muodollisesti rajoitettu, mutta Xin edeltäjät Hu Jintao ja Jiang Zemin luopuivat tehtävästä presidenttikausiensa päättyessä.

Vahva asema puolueessa

Xin valtakautta ovat leimanneet ärhäkkä taistelu korruptiota vastaan, henkilökultin vahvistaminen ja demokratiaa vaativan liikehdinnän nujertaminen.

Sinkkonen arvioi, että Xin asema puolueessa vaikuttaa vahvalta.

– Xillä on hyvä asema, kun sieltä (puolueesta) on saatu korruptionvastaisella kampanjalla siivottua oppositiota pois, Sinkkonen kertoo.

Xi on kerännyt laajaa suosiota myös kansan keskuudessa ja häntä kutsutaan lempinimellä Xi Dada, jonka voi kääntää muotoon Setä Xi.

Viime syksyn puoluekokous päätti myös kirjata Xin nimen ja ideologian puolueen peruskirjaan, minkä katsottiin vahvistavan hänen asemaansa entisestään.

