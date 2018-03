Kiinan Xi onnittelee Putinia vaalivoitosta: ”Kiinan ja Venäjän yhteistyö historian parhaalla tasolla”

Kiinan presidentti Xi Jinping onnittelee Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vaalivoitosta. Xi sanoo olevansa valmis tekemään Putinin kanssa yhteistyötä, jotta maiden väliset suhteet saadaan vielä läheisemmiksi.

– Tällä hetkellä Kiinan ja Venäjän kattava strateginen yhteistyö on historian parhaalla tasolla, mikä toimii esimerkkinä uudenlaista kansainvälisten suhteiden rakentamiselle, Xi sanoi Kiinan valtion uutistoimiston Xinhuan mukaan.

– Kiina on valmis tekemään Venäjän kanssa töitä nostaakseen Kiinan ja Venäjän suhteet korkeammalle tasolle sekä edistääkseen kansallista kehitystä molemmissa maissa ja alueellista ja maailmanlaajuista rauhaa ja turvallisuutta.

Putin valittiin Venäjän presidentiksi nyt neljättä kertaa. Hän voi johtaa Venäjää vuoteen 2024, jolloin hän on 71-vuotias. Putin nousi valtaan ensimmäistä kertaa Boris Jeltsinin luopuessa vallasta vuonna 2000.

Xi puolestaan valittiin toiselle kaudelle lauantaina. Kiinan kansankongressi valitsi hänet odotetusti yksimielisesti. Jo aiemmin kansankongressi poisti rajoitukset presidentin valtakausilta. Sen ansiosta Xillä on mahdollisuus jatkaa presidenttinä loppuikänsä.

STT

Kuvat: