Kim Jong-un ilmoitti Pohjois-Korean myös seuraaviin olympialaisiin

Pohjois-Korea aikoo osallistua sekä Tokion 2020 kesäolympialaisiin että Pekingin 2022 talvikisoihin. Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach vahvisti asian tavattuaan maan johtajan Kim Jong-unin.

Bach matkusti Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pjongjangiin torstaina.

– He ovat ilmoittaneet meille, että he varmasti osallistuvat Tokion ja Pekingin kisoihin, Bach ilmoitti palattuaan Pjongjangista Pekingiin lauantaina.

Bach kuvasi Kimin kanssa käymiään keskusteluja ”hedelmällisiksi”.

”Talviolympialaiset avasivat uuden luvun Koreoiden välillä”

KCNA:n mukaan Kim kertoi Bachille, että talviolympialaiset avasivat uuden luvun Koreoiden välillä. Olympialaiset nopeuttivat jään sulamista naapurimaiden välillä, Kimin kerrotaan sanoneen. Hänen mukaansa jään sulaminen on Kansainvälisen olympiakomitean ansiota, sillä se antoi siihen mahdollisuuden.

Pohjois-Korean Kimin ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin on tarkoitus tavata 27. huhtikuuta Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Kim Jong-unista tulee siten ensimmäinen Pohjois-Korean johtaja, joka astuu jalallaan Etelä-Korean puolelle sitten 1950-luvulla käydyn Korean sodan.

Koreoiden valtionpäämiesten huippukokouksia on tätä ennen järjestetty vasta kaksi kertaa. Pohjois-Korean edellinen hallitsija, Kimin isä Kim Jong-il tapasi vuosina 2000 ja 2007 Etelä-Korean silloiset presidentit. Niiden tapaamisten jälkeen Pohjois-Korean ydinase- ja ohjusohjelmat ovat edenneet merkittävästi.

Maiden välien nopean lämpenemisen vaihe vauhdittui helmikuussa Etelä-Koreassa järjestettyjen talviolympialaisten aikaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on puolestaan tarkoitus tavata Kim ennen toukokuun loppua.

Etelä-Korean K-popin tähdet vievät show’nsa Pohjois-Koreaan

Myös musiikki valjastetaan palvelemaan diplomatiaa Korean niemimaalla. Etelä-Korean K-popin nimekkäät artistit tähdittävät lähipäivinä konsertteja Pjongjangissa.

120 laulajan ja muusikon ryhmä lensi lauantaina Etelä-Korean Soulista Pjongjangiin. K-popin tähdistä pohjoisnaapuriin lähti esimerkiksi tyttöbändi Red Velvet. Mukana on myös perinteisen kansanmusiikin esittäjiä.

Vieraat aloittavat Kevät saapuu -nimisen tapahtuman konsertilla Pjongjangissa sunnuntaina. Tiistaina Etelä- ja Pohjois-Korean artistit nähdään yhteiskonsertissa 12 000 katsojaa vetävässä salissa.

STT

Kuvat: