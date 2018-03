Kim Jong-un: Talviolympialaiset avasivat uuden luvun Koreoiden välillä

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan Thomas Bachin Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa, kertoo Pohjois-Korean valtion äänitorvi KCNA-uutistoimisto.

Bach saapui maahan torstaina, ja vierailun on määrä päättyä lauantaina.

KCNA:n mukaan Kim kertoi Bachille, että talviolympialaiset avasivat uuden luvun Koreoiden välillä. Olympialaiset nopeuttivat jään sulamista naapurimaiden välillä, Kimin kerrotaan sanoneen. Hänen mukaansa jään sulaminen on Kansainvälisen olympiakomitean ansiota, sillä se antoi siihen mahdollisuuden.

Kimin tarkoitus tavata Etelä-Korean presidentti huhtikuun lopulla

Pohjois-Korean Kimin ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin on tarkoitus tavata 27. huhtikuuta Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Kim Jong-unista tulee siten ensimmäinen Pohjois-Korean johtaja, joka astuu jalallaan Etelä-Korean puolelle sitten 1950-luvulla käydyn Korean sodan.

Koreoiden valtionpäämiesten huippukokouksia on tätä ennen järjestetty vasta kaksi kertaa. Pohjois-Korean edellinen hallitsija, Kimin isä Kim Jong-il tapasi vuosina 2000 ja 2007 Etelä-Korean silloiset presidentit. Niiden tapaamisten jälkeen Pohjois-Korean ydinase- ja ohjusohjelmat ovat edenneet merkittävästi.

Maiden välien nopean lämpenemisen vaihe vauhdittui helmikuussa Etelä-Koreassa järjestettyjen talviolympialaisten aikaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on puolestaan tarkoitus tavata Kim ennen toukokuun loppua.

STT

