Kimi Räikkönen: Onneksi edes tallikaverillani oli tuuria – Vettel voitti F1-kauden avauskilpailun, Räikkönen kolmas

Ferrarin Kimi Räikkösen tunnelmat olivat kaksijakoiset Australian gp:n jälkeen. F1-kauden avauskisa toi Räikköselle kolmannen sijan, mutta vieläkin parempaan oli aineksia.

– Tämä oli ihan ok tulos. Vauhtini oli koko päivän kelvollista, mutta ohittaminen on täällä vaikeaa, Räikkönen tiivisti.

Melbournen kisan alkupuolella Mercedeksen Lewis Hamilton ja Räikkönen ajoivat kärjessä, eivätkä muut tuntuneet pystyvän lyömään kaksikolle haastetta.

Kaksikko tuli myös lähes peräkanaa varikolle vaihtamaan renkaansa, mutta Räikkösen tallikaveri Sebastian Vettel jatkoi vielä pitkään samoilla kumeilla. Lopulta virtuaalinen turva-auto otettiin keskeytysten takia käyttöön.

Samalla Vettel kävi juuri oikealla hetkellä varikolla ja palasi radalle Hamiltonin ja Räikkösen eteen. Sen jälkeen radalle tuli hetkeksi oikea turva-auto.

Maaliin ajettiin samassa järjestyksessä: Vettel voitti, Hamilton oli toinen ja Räikkönen kolmas.

– Minulla ei käynyt paras tuuri, mutta minkä sille voi. Onneksi se oli edes oman tallini ajaja eli Seb (Vettel), jolla oli hyvää onnea, Räikkönen sanoi.

Räikkönen ei yllättynyt

Räikkösellä palkintopallisija on Australiasta ensimmäinen vuoden 2013 jälkeen. Tuolloin hän oli ykkönen.

– Sitä aina haluaa enemmän. Kolmas sija ei ole ideaali, mutta olen siihen tyytyväinen.

Räikkönen sanoo, ettei Vettelin taktiikka yllättänyt häntä. Sen sijaan suomalaiskuski oli yllättynyt siitä, ettei hänelle heti kerrottu ratkaisusta talliradiossa.

– Tuo taktiikka oli hänelle siinä kohdassa paras vaihtoehto, koska takaa ei tullut uhkaajia, Räikkönen myönsi.

Kisan lopussa Red Bullin Daniel Ricciardo uhitteli Räikköstä, mutta suomalaiskuljettaja pystyi pitämään australialaisen takanaan.

– Red Bull oli siinä vaiheessa liikkeellä vähemmän kuluneilla renkailla kuin minä, Räikkönen kuittasi.

Vaatimattomalta 15. sijalta kisan aloittanut Mercedeksen Valtteri Bottas ajoi kahdeksanneksi.

Bottas jäi kärjestä runsaat 34 sekuntia eikä pystynyt missään vaiheessa uhittelemaan kärkipäätä.

– Tuntui, että vauhtia oli, muttei pystynyt oikein tekemään mitään. Moottorin ylikuumenemisen kanssa oli ongelmia. Tämä ei ollut sellainen avausviikonloppu kuin ajattelin, mutta turha on panikoida, Bottas sanoi C Moren haastattelussa.

STT

Kuvat: