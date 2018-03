Kittilän kohtalo nyt ministeriön käsissä, kunnanvaltuusto äänesti syytteessä olevat päättäjät jatkoon

Valtiovarainministeriö käynnistää kuulemismenettelyn, joka koskee kittiläläisten, syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimesta.

Se varmistui maanantaina, kun Kittilän kunnanvaltuusto sinetöi kunnanhallituksen päätöksen, jonka mukaan syytteessä olevat saavat jatkaa toimissaan.

Kittilän kunnanvaltuuston johtaja Aki Nevalainen (vas.) sanoo, että kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen äänin 14-9. Tämä tarkoittaa, että syytteessä olevia päättäjiä ei siirretä pois luottamustehtävistä, vaan heidät pidätetään päätöksenteosta tarvittaessa.

– Eli asioissa, joita syytteet koskevat, nämä valtuutetut eivät voi olla paikalla, Nevalainen sanoo.

Ahti Ovaskainen Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmästä on erittäin pettynyt äänestystulokseen. Ryhmä on ajanut syytteessä olevien luottamustoimista pidättämistä.

– Valtuustossa äänestettiin ja hävittiin. Homma jatkuu kuten ennenkin, Ovaskainen toteaa.

Ovaskainen sanoo, että valtuustossa tietyt keksivät omia lakipykäliään ja toiset kumartavat heitä.

– Suomen lain kunnioitus on kyllä hyvin vähäistä.

Kuulemiskirjeet pian postissa

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu valtiovarainministeriöstä sanoo, että kuulemiskirjeet asianosaisille lähetetään heti pääsiäisen jälkeen. Ministeriön tulee antaa kunnan ja syytteessä olevien henkilöiden antaa vastineensa ennen lopullista päätöstä.

– Ryhdymme valmistelemaan sitä, että syytteessä vakavista virkarikoksista kuntaa vastaan olevat henkilöt pidätettäisiin luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi, Valli-Lintu sanoo.

Noin kolmekymmentä Kittilän entistä ja nykyistä kuntapäättäjää on syytteessä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kuulemisaika on muutamia viikkoja. Valli-Lintu toivoo, että asia olisi hoidettu kuntoon kesään mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että syytteessä olevat kittiläläiset päätöksentekijät korvattaisiin vaalilain mukaisesti varavaltuutetuilla ja valtuusto jatkaisi työtään uudella kokoonpanolla.

Ongelmat alkoivat 2013

– Olemme ministeriössä tietenkin huolissamme siitä, ovatko toimenpiteet riittäviä palauttamaan luottamuksen Kittilän kunnallispolitiikkaa kohtaan. Tässä prosessissa on kuitenkin tähän mennessä mennyt aika monta vuotta, Valli-Lintu sanoo.

Kittilän kunnan päätöksenteko alkoi luisua raiteiltaan vuonna 2013, kun kunnan enemmistöomistuksessa olevan hiihtohissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren alettiin epäillä junailleen hissikauppoja epäasiallisesti. Kunnanjohtaja Anna Mäkelä ja myöhemmin hissiyhtiön hallitus tekivät tutkintapyynnön Palosaaren puuhista. Hissiyhtiön hallitus kuitenkin vaihdettiin, ja uusi hallitus veti tutkintapyynnön pois. Anna Mäkelälle luottamushenkilöt antoivat potkut. Korkein hallinto-oikeus totesi irtisanomisen myöhemmin lainvastaiseksi.

Monien käänteiden jälkeen Suomen hallitus sääti Lex Kittilänä tunnetun lain. Se sallii valtiovarainministeriön puuttua kunnan hallintoon, jos kunta ei itse saa sitä kuntoon.

STT

Kuvat: