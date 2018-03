Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteitä aletaan puida käräjillä

Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteitä aletaan tänään käsitellä Lapin käräjäoikeudessa. Kolmipäiväinen valmisteluistunto alkaa Rovaniemellä aluehallintoviraston tiloissa ennen puoltapäivää.

Pääkäsittely pidetään vasta syksyllä. Valmisteluistunnossa on tarkoitus selvittää muun muassa sitä, mikä asiassa on riidatonta ja miten pääkäsittely etenee.

Kokonaisuudessa syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä 27:ää entistä ja nykyistä Kittilän päättäjää. Lisäksi tilapäisen valiokunnan sihteeri on saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttöön.

Osa syytetyistä on virkarikosten lisäksi syytteessä työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi oikeudenkäynnissä on tarkoitus käsitellä niin sanottua lakipalveluhaaraa, jossa kolmea syytetään törkeän petoksen yrityksestä. Syyttäjän mukaan Kittilän kunnalla maksatettiin lakipalveluja, joista kunta ei ollut tehnyt hankintapäätöstä.

Valtiovarainministeriön selvitysryhmä on suosittanut Kittilää pidättämään syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimista oikeuskäsittelyn ajaksi.

Oliko kunnanjohtajan irtisanominen rikos?

Virkarikosjutun syytteet juontavat juurensa kunnanhallituksen joulukuiseen kokoukseen vuonna 2013 sekä kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen seuraavana vuonna.

Mäkelä oli vuonna 2013 tehnyt Lapin poliisille tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta. Yhtiön hallitus oli aiemmin erottanut toimitusjohtajan hissihankinnan kilpailutukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Kokouksessaan kunnanhallitus päätti peruuttaa Mäkelän tekemän tutkintapyynnön ja antaa omistajaohjausta hissiyhtiölle, jotta erotettu toimitusjohtaja palautetaan tehtäväänsä.

Syyttäjien mukaan Mäkelää kohdeltiin tutkintapyynnön takia epäasiallisesti ja hänen työtehtäviään vaikeutettiin. Lopulta marraskuussa 2014 hänet irtisanottiin tehtävästään. Korkein hallinto-oikeus on jo linjannut, että irtisanominen oli laiton.

Nyt alkavassa käräjäkäsittelyssä ratkotaan, syyllistyivätkö kuntapäättäjät rikokseen peruessaan Mäkelän tekemän tutkintapyynnön, irtisanoessaan Mäkelän ja vaikuttaessaan erotetun toimitusjohtajan palauttamiseen tehtäväänsä.

Kittilää varjostaa myös kolmas oikeusjuttu, jossa on kyse hissiyhtiö Levi Ski Resortin hiihtohissihankinnoista. Tätä kokonaisuutta on tarkoitus käsitellä valmisteluistunnossa huhtikuussa ja pääkäsittelyssä toukokuussa.

STT