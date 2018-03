Kittilän vyyhti saa tänään jatkoa: valtuusto pohtii luottamustoimista pidättämistä

Kittilän kunnanvaltuusto päättää tänään, pidätetäänkö syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimista oikeuskäsittelyn ajaksi. Valtiovarainministeriön asettama selvitysryhmä suositteli helmikuussa julkistetussa raportissa, että luottamushenkilöt pidätetään toimistaan välittömästi.

Noin kolmekymmentä Kittilän entistä ja nykyistä kuntapäättäjää on syytteessä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Luottamustoimista pidättäminen koskisi yli puolta Kittilän kunnanhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Näin ollen hallitus olisi toimintakyvytön. Selvitysryhmän mukaan kunnanvaltuuston on asetettava tilapäinen valiokunta hoitamaan kunnanhallituksen tehtäviä.

Kittilän kunnanhallitus toimi vastoin selvitysryhmän suositusta ja linjasi viikko sitten, ettei päättäjiä siirretä pois luottamustehtävistä kokonaan vaan heidät pidätetään päätöksenteosta tarvittaessa. Jos valtuusto ottaa saman kannan, on mahdollista, että valtiovarainministeriö pidättää syytetyt tehtävistään.

Selvitysryhmä totesi, että luottamustoimista pidättäminen on välttämätöntä kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden vuoksi.

– Kunta on ajautunut viime vuosina johtamisen ja päätöksenteon kriisiin. Kunnan hallinto on poikkeuksellisissa vaikeuksissa, selvitysryhmän jäsen Liisa Talvitie sanoi raportin tultua julki helmikuun lopussa.

Kittilän kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan iltapäivällä.

