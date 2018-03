Kokoomus ja demarit vuorottelevat gallupkärjessä – Yle- ja IL/US -kyselyissä eri ykköspuolueet

Kokoomus on YleisradionTaloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan palannut suosituimmaksi puolueeksi. Maaliskuun aikana tehdyssä kyselyssä kokoomus on kohentanut kannatustaan 1,5 prosenttiyksiköllä ja noussut 21,5 prosenttiin.

Helmikuun kyselyssä kärkisijan ottanut SDP pakittaa 0,8 prosenttiyksikköä ja saa toisen sijan 20,2 prosentin kannatuksella.

Kärkipaikat menevät sitä vastoin toisin päin Iltalehden ja Uuden Suomen yhteisessä kyselyssä. Tietoykkösen kyselyssä SDP on suosituin, tasan 21 prosentin kannatuksella. Nousua on helmikuusta 1,4 prosenttiyksikköä. Kokoomus on taas menettänyt 0,6 prosenttiyksikköä ja saa nyt 19,9 prosentin kannatuksen.

Ylen mukaan SDP on helmikuuhun verrattuna menettänyt iäkkäämpiä kannattajiaan, kun taas kokoomus on saanut uusia, yli 50-vuotiaita tukijoita.

Keskusta jumittaa kolmosena

Kyselyt antavat erilaisen kuvan myös pääministeripuolue keskustan suunnasta. IL/US-kyselyssä keskustan kannatus on kohentunut hieman viime kuusta ja on nyt 16,1 prosenttia. Yleisradiolla suunta on 0,7 prosenttiyksikön verran pakkasella ja lukema 16,3 prosenttia.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan keskustalla on vaikeuksia perinteisillä kannattaja-alueillaan. Katsomoon siirtyneitä kannattajia on erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä maalaiskunnissa.

– Keskustan ydinkannattajat eivät ole aivan tyytyväisiä, Turja arveli.

Kolmas hallituspuolue siniset on viime aikoina pyrkinyt korottamaan profiiliaan erilaisilla puheenjohtaja Sampo Terhon ulostuloilla, toistaiseksi ilman kannatusmittauksessa näkyviä tuloksia. Molemmat kannatusmittaukset kertovat kannatuksen pakittaneen. Ylellä lukemaksi tulee 1,5 prosenttia, IL/US antaa 2 prosenttia.

Oppositiossa toiseksi suosituin puolue on vihreät, joka saa Ylen mittauksessa 14,2 prosentin kannatuksen. IL/US antaa 13,3 prosenttia.

Perussuomalaiset on Yleisradion kyselyssä vasemmistoliittoa edellä 9,2 prosentin kannatuksella, jossa on pientä nousua verrattuna helmikuuhun. IL/US-kyselyssä järjestys on toisinpäin ja suunta alaspäin, kannatus 8,2 prosenttia. Vasemmistoliittoa kannattaisi Ylen mittauksen mukaan tasan 9 prosenttia, IL/US:n mukaan 8,7 prosenttia.

RKP saa Ylellä 3,5 prosentin kannatuksen, IL/US-kyselyssä 4,4 prosenttia. Kristillisdemokraatit kerää 3,3 ja 3,9 prosenttia.

Kaikki muutokset mahtuvat kyselyiden virhemarginaaliin, joka on Ylen kyselyssä 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa, IL/US-kyselyssä 2,5 prosenttiyksikköä.

Ylen kyselyyn haastateltiin 2 675 henkilöä 1.-27.3, joista puoluekantansa kertoi reilut 1 600. IL/US-kyselyn haastattelut tehtiin 16.-26. maaliskuuta ja vastaajia oli 1 500. Heistä puoluekantansa paljasti 1 148.

https://yle.fi/uutiset/3-10136813?utm_source=facebook-share&utm_medium=social

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201803282200843367_pi.shtml

STT

Kuvat: