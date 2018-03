Kokoomusministerit joutuvat puolustamaan maakuntamallia kriittiselle kenttäväelle

Puolet kyselyyn vastanneista kokoomuksen aktiiveista vastustaa maakuntamallia, etenkin maakuntien määrä (18) hiertää kenttäväkeä, ilmenee Alma Median tänään tekemästä kyselystä.

Tampereella on parhaillaan koolla noin 550 kokoomusaktiivia puolueen Tulevaisuuspäivillä. Kyselyyn vastasi 193 ihmistä.

Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ja siihen liittyvän valinnanvapauden kannalla on 70 prosenttia vastaajista.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ylläty aktiivien maakuntakritiikistä. Se on ollut hänen tiedossaan.

– Hallintomallin vastustaminen ja siihen epäluuloisesti suhtautuminen on ymmärrettävää. Kokoomuslaiset eivät ole olleet maakuntamallisen pohjan kannattajia, Orpo sanoi Tampere-talossa medialle.

Orpo kuitenkin uskoo, että mitä enemmän tietoa asiasta jakaa, sitä enemmän mallille löytyy myös tukea.

– Maakuntamalli virtaviivaistaa valtion aluehallintoa, keskittää byrokratiaa samaan paikkaan ja karsii turhaa hallintoa. Hyviä perusteluita löytyy, ja kun ne käydään läpi, kyllä se tuki sieltä löytyy.

Maakuntien määrä voi vielä supistua

Kokoomusministerien kyselytunnilla ministerit joutuivat puolustamaan keskustan juhlimaa maakuntamallia varsinkin espoolaisille aktiiveille. Puheenjohtaja lohdutti lukumäärän kritisoijia muistuttamalla puolueen lakiin kirjaamasta niin sanotusta evoluutiolausumasta. Se oli hänen mukaansa yksi keskeisiä kokoomuksen saavutuksia, kun maakuntamallista neuvoteltiin.

– Meillä on tiukat tulostavoitteet. Jos maakunta ei pysty toteuttamaan niitä sote-palveluita, joita sen asukkaat tarvitsevat, alkavat nopeasti neuvottelut sen maakunnan liittämiseksi toiseen maakuntaan.

Orpon mukaan lainsäädännöllä luodaan pohja ja edellytykset, mutta vasta toimeenpanon aikana ratkaistaan todellisuudessa se, kuinka hyvä järjestelmä pystytään luomaan.

Kokoomus siis luottaa siihen, että maakuntien määrä supistuu näin luonnollisesti?

– En halua antaa tuomioita etukäteen, mutta se pitää silloin tehdä ihmisten palveluiden turvaamiseksi, että yhdistetään maakunnat ja myös niiden hallinto, Orpo sanoi STT:lle.

STT

Kuvat: