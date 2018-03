Kolmivuotiaan tyttärensä Porvoossa puukottanut mies sai syytteen murhasta – myönsi poliisitutkinnassa aiheuttaneensa lapsen kuoleman

Kolmivuotiaan lapsen puukotuksesta Porvoossa on nostettu syyte murhasta, kerrotaan Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastosta. Syytetty on lapsen isä.

38-vuotias mies puukotti tytärtään leikkipuistossa Porvoossa marraskuussa 2017. Lapsi kuoli myöhemmin sairaalassa.

Vanhemmilla oli meneillään kiista huoltajuudesta. Mies on poliisitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa lapsen kuoleman.

Jutussa on kaksi syyttäjää. Heistä toinen, Jukka Haavisto sanoo, ettei voi vielä tässä vaiheessa kommentoida teon sisältöä tai tarkempia perusteita murhanimikkeelle.

– Murhan yleiset perusteet ovat vakaa harkinta, raakuus ja julmuus. Sisältöä en kommentoi sen tarkemmin, se tulee vasta käsittelyssä esille, sanoo Haavisto.

Syytteen sisältö tulee julkiseksi siinä vaiheessa, kun oikeuskäsittely alkaa. Siitä, milloin tapaus käsitellään oikeudessa, ei vielä ole varmuutta.

Epäilty on jo poliisitutkinnan aikana määrätty mielentilatutkimukseen.

Poliisi on aiemmin kertonut, että murhasta epäilty mies sieppasi lapsen Porvoossa, kun lapsen äiti oli laittamassa lasta autoon. Äiti oli poliisin mukaan hetkeksi kääntänyt selkänsä.

Tytön äiti oli hakenut isälle laajennettua lähestymiskieltoa. Huoltajuuskiistaa koskevista asiakirjoista ilmenee, että lapsen äiti ja isä ovat entinen avopari.

Puukotuksella Porvoon Lyseon leikkipuistossa oli useita silminnäkijöitä. Vangittu mies on poliisin mukaan Ranskan kansalainen.

Lapsesta on aiemmin tehty lastensuojeluilmoituksia.

Murhasta epäilty mies on aiemmin tuomittu käräjäoikeudessa 30 päivän ehdolliseen vankeuteen toisen tyttärensä kolmesta pahoinpitelystä vuodelta 2015. Teini-ikäisellä tyttärellä on eri äiti.

STT

Kuvat: