Konkarikonsultti Jaakko Hirvola korvaa Jorma Turusen Teknologiateollisuuden johdossa

Jaakko Hirvola on valittu työmarkkinajärjestö Teknologiateollisuuden toimitusjohtajaksi. Hän seuraa keskeisen vientiliiton johdossa Jorma Turusta, joka jatkaa tehtävässään kesäkuun loppuun asti.

Hirvola, 58, siirtyy Teknologiateollisuuden johtoon tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY:n toimitusjohtajan paikalta. Hän on toiminut konsulttina ja johtotehtävissä EY:n lisäksi Capgeminillä ja Affectolla.

– Konsulttina minulla on ollut etuoikeus tutustua laajasti alan yrityksiin ja nähdä, miten niissä on tartuttu toimialamurrosten, digitalisaation ja globalisaation tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Näiden kokemusten rohkaisemana on innostavaa päästä rakentamaan teknologiateollisuuden yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kohti kansainvälistä menestystä, Suomen parhaaksi, Hirvola sanoi tiedotteessa.

Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kehui Hirvolaa alalla tunnetuksi ja tunnustetuksi kasvun ja uudistumisen puolestapuhujaksi.

– Hän tuntee erinomaisesti teknologiateollisuuden tilanteen ja haasteet. Digitalisaation asiantuntijana hän tietää, miten nopeaa Suomen ja maailman muutos tällä hetkellä ja varsinkin tästä eteenpäin on, Siilasmaa sanoi.

Teknologiateollisuuden johdossa vuodesta 2010 toiminut Turunen ilmoitti lähdöstään helmikuussa. Hän kertoi aikovansa jatkaa uraansa itsenäisenä neuvonantajana, hallitusammattilaisena ja jatko-opiskelijana.

STT