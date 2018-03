Koodin oppiminen voi päättää pätkätyöt

Viime keväänä Hennileena Calonius alkoi tympääntyä jatkuvaan epävarmuuteen. Määräaikainen työsopimus seurasi toistaan, ja pysyvyys puuttui.

– Tuntui, että halusin uutta suuntaa työelämään ainaisen epämääräisyyden tilalle, hän sanoo.

Calonius tiesi, että koodaajille olisi töitä, mutta kahden korkeakoulututkinnon päälle kolmas ei enää kiinnostanut. Sitten vastaan tuli Academic Workin Academy ja sen kiihdytetyn oppimisen ohjelma, johon valituille luvattiin kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen vakituinen työpaikka it-konsulttina.

Koulutus päättyi joulukuisena perjantaina, ja heti maanantaina Calonius aloitti työt ohjelmistofirmassa. Uudessa työpaikassa työkaverit ovat enimmäkseen miehiä, mutta sukupuolijakauma ei vaikuta töihin millään lailla.

– Kaikki otetaan vastaan ihmisinä.

Samaa korostaa Academya johtava Jukka Pulkkinen. Yritykset haluavat osaajia, eivätkä tuijota sukupuolta.

Pulkkinen on kuitenkin mielissään siitä, että Academyn it-konsulttikoulutuksiin valituista noin puolet on tähän asti ollut naisia, sillä miehet ovat alalla perinteisesti yliedustettuina.

– Ohjelmistojen loppukäyttäjinä on kuitenkin aina sekä naisia että miehiä. Siksi yritykset toivovat, että jo kehitysvaiheessa mukana olisi ihmisiä monenlaisista taustoista, Pulkkinen sanoo.

Mielessä muistot atk-luokasta

Myös Ohjelmistoyrittäjät tekee kaikkensa, jotta alalle saataisiin lisää ammattitaitoa. Yhdistyksen viestinnästä vastaava Milja Köpsi kertoo, että pulaa on paitsi koodaajista, myös esimerkiksi kansainvälistämisen ja skaalaamisen osaavista projektipäälliköistä ja myyjistä.

Köpsin mukaan naisissa piisaa potentiaalia, koska niin moni ei ole tullut edes ajatelleeksi teknistä alaa. Hänen mukaansa taustalla ovat jumiutuneet käsitykset siitä, mitkä ovat naisten ja miesten töitä.

Köpsiltä itseltään kysyttiin peruskoulussa, antaisiko hän paikkansa valinnaisella atk-kurssilla pojalle.

– Vielä nykyäänkin parikymppiset kertovan opinto-ohjaajien ihmetelleen, että haluaako tyttö todella ”miesten töihin”.

Ohjelmistoyrittäjät järjestää yhdessä naisten työelämäverkosto Ompeluseuran Level Up -koodareiden kanssa Mimmit koodaa -tapahtumia, joissa pyritään kannustamaan naisia ohjelmistojen pariin. Level Upin perustaja Vlada Laukkonen tietää, että Suomessa on paljon alasta kiinnostuneita naisia.

Laukkonen on itsekin aloittanut uudessa työssä, johon kuuluu ohjelmointia. Hänelle verkostoista on ollut valtava apu.

– Oli kuin olisin astunut luolasta päivänvaloon, jossa jopa työpaikkailmoitusten kielessä oli järkeä.

STT

Kuvat: