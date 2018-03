Korea-keskustelut jatkuvat Vantaalla – järjestäjien mukaan kokousta suunniteltu jo pitkään

Suomessa pidettävä Korea-tapaaminen on järjestäjien mukaan osa akateemisten tapaamisten sarjaa, ja sitä on suunniteltu jo hyvissä ajoin ennen viimeaikaista Koreoiden tilanteeseen liittyvää myönteistä kehitystä. Järjestäjät kommentoivat asiaa tänään lyhyesti lausunnossa, jonka ulkoministeriö välitti STT:lle.

Lausunnossa vahvistettiin, että tänään alkaneeseen kaksipäiväiseen tapaamiseen osallistuu Yhdysvaltain, Etelä-Korean ja Pohjois-Korean edustajia. Niin sanottujen raiteen 2 -tapaamisissa käsitellään Koillis-Aasiaan liittyviä aiheita. Ulkoministeriöstä kerrottiin, etteivät järjestäjät halua kertoa keskustelujen aiheista tarkemmin julkisuuteen.

Keskustelut ilmeisesti jatkuivat iltapäivällä edelleen Königstedtin kartanossa Vantaalla. Paikalla oleva Lehtikuvan kuvaaja kertoi puolenpäivän jälkeen, ettei alueella tänään ole näkynyt liikettä sen jälkeen, kun tapaamiseen osallistuvat ryhmät aamulla saapuivat paikalle.

Tapaamisen alkamisesta kertoi aamulla Yle, jonka mukaan kartanoon ajoi kaksi tilataksia aamuyhdeksän jälkeen. Paikalla on paljon myös kansainvälistä mediaa.

Ylen tietojen mukaan paikalle saapui ensin pohjoiskorealainen ryhmä, sen jälkeen eteläkorealaiset ja yhdysvaltalaiset.

Tapaamisen eteläkorealainen järjestäjä, Handongin yliopiston professori Kim Jun-Hyung kertoi jo eilen Ylelle, että Helsingin kokousta on suunniteltu viime syksystä lähtien.

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat sopineet presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisesta, mutta sen ajasta ja paikasta ei vielä ole tietoa.

Etelä-Korea ja USA lyhentävät sotaharjoitustaan kuukaudella

Etelä-Korea ja Yhdysvallat lyhentävät yhteistä sotaharjoitustaan kuukaudella. Lykkäytyneen sotaharjoitusten keston lyhentämisestä ilmoitti Etelä-Korean puolustusministeriön edustaja tiistaina.

Etelä-Korean ja Pohjois-Korean välisten jännitteiden on arvioitu lientyneen, kun ne pystyivät esiintymään olympiakisoissa sopuisasti.

Äskettäin päättyneet talviolympialaiset ovat myös suoremmin syynä sotaharjoituksen lyhentymiseen.

– Sotaharjoitus pidetään kuukauden mittaisena huhtikuussa, koska olympiakisat viivästyttivät sen alkamista ja kummallakin osallistuvalla armeijalla on omat aikataulunsa, Etelä-Korean puolustusministeriön edustaja lisäsi.

Sotaharjoitus pidetään kuukauden mittaisena huhtikuussa. Viime vuonna sama harjoitus kesti kaksi kuukautta maalis- ja huhtikuussa.

Liittolaismaiden harjoitukseen osallistuu tällä kertaa noin 17 000 sotilasta Yhdysvalloista ja yli 300 000 sotilasta Etelä-Koreasta.

Pohjois-Korea on arvostellut vuotuista sotaharjoitusta jo pitkään ja jyrkästi. Maan mukaan se on harjoittelua Pohjois-Koreaan hyökkäämistä varten.

