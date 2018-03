Korea-neuvottelut päättyivät Vantaalla, mukana tarkkailijoita YK:sta ja Euroopasta – ”Rakentavaa ajatusten vaihtoa positiivisessa ilmapiirissä”

Korea-neuvottelut ovat päättyneet Königstedtin kartanossa Vantaalla. Mukana neuvotteluissa oli Yhdysvaltain ja molempien Koreoiden edustajien lisäksi myös tarkkailijoita YK:sta ja Euroopasta, kerrotaan osallistujien tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan hyvin valmisteltujen neuvottelujen tarkoituksena oli rakentaa luottamusta ja vähentää jännitteitä Korean niemimaalla. Osallistujien mukaan näkemysten vaihto oli rakentavaa ja ilmapiiri positiivinen.

– Tapaaminen kuului akateemisten tapaamisten sarjaan, joita on järjestetty monien vuosien ajan, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen luki viestimille ulkoministeriön Aasian ja Amerikan osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta.

Ulkoministeriön STT:lle eilen välittämän lausunnon mukaan tapaamisia on suunniteltu hyvissä ajoin ennen viimeaikaista Koreoiden tilanteeseen liittyvää myönteistä kehitystä. Tapaamisen eteläkorealainen järjestäjä, Handongin yliopiston professori Kim Jun-hyung kertoi jo maanantaina Ylelle, että Suomen-kokousta on suunniteltu viime syksystä lähtien.

Eilen kerrottiin myös, että niin sanotuissa raiteen 2 -tapaamisissa käsitellään Koillis-Aasiaan liittyviä aiheita. Järjestäjät eivät halunneet kertoa keskustelujen aiheista tarkemmin julkisuuteen.

Korea-keskustelujen yksityiskohtia on alusta alkaen ympäröinyt salamyhkäisyys. Tieto niistä nousi julkisuuteen viikonloppuna. Ulkoministeri Timo Soini (sin.) arvioi maanantaina Brysselissä, että Suomi lähinnä mahdollistaa keskustelujen pitämisen ja tarjoaa apua niiden järjestelyissä.

Osapuolet kiittivät tiedotteessa suomalaisia hyvistä järjestelyistä.

STT

Kuvat: