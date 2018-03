Korealaista pokeripeliä

VESA JAAKOLA. Pokeri on korttipeli, jossa voittamiseen tarvitaan onnen ja taidon lisäksi hyvää psykologista silmää. Sillä tarkkaillaan vastapuolen taipumusta ja kykyä huijata pelissä. Rohkea riskinottaja voi jätkähailla voittaa koko potin.

Joskus valtiosuhteitakin hoidetaan kuin pelattaisiin pokeria. Tällaista peliä suosivat valtiot, jotka ovat käytökseltään muutenkin arvaamattomia. Sellainen valtio on ennen muita Pohjois-Korea.

Näillä näkymin Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un kohtaa maailmanpolitiikan suuressa pokeripöydässä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Odotettavissa on korkean tason pelikierros, jossa voidaan kokea yllätyksiä. Pelin medianäkyvyydestä tulee maksimaalista.

Tie tähän epäsymmetriseen otteluun avautui Pyeongchangin talviolympialaisten kautta. Kutsuvieraina Pohjois-Korean hallitusedustajat lämmittelivät Koreoiden suhteita niin, että nyt aukenee suora neuvotteluyhteys myös Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välille.

Tätä Pohjois-Korean johdossa on toivottu jo vuosia. Trumpin edeltäjistä yksikään ei suostunut tapaamaan Korean diktaattoreita. Trumpin suostumus lienee tullut Pjongjangissa yllätyksenä itse diktaattorillekin.

Kahden omanlaisensa valtionjohtajan tapaaminen järjestetään toukokuussa yhteisesti sovittavassa paikassa. Tapahtuma on aidosti historiallinen. Korean sodasta 1950–53 lähtien maat ovat kokeneet toisensa vihollisina. Mitä voimme tällaiselta tapaamiselta odottaa?

Optimisteina voisimme odottaa merkittäviä tuloksia kuten Koreoiden suhteiden rauhoittamista ja Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean vihasuhteiden lopettamista. Pohjois-Korea sitoutuisi luopumaan ydinasevarustelusta, ja siitä hyvästä siihen kohdistetut pakotteet lopetettaisiin.

Pessimisteinä voimme epäillä näiden valtionjohtajien kykyä ja halua sitoutua mihinkään, mikä muuttaisi olennaisesti näitä valtiosuhteita tai tilannetta Korean niemimaalla.

Kim Jong-un tuskin luopuisi diktatuurinsa turvallisuuden takaavista ydinaseista, vaikka pakotteita löysättäisiin. Trump puolestaan tuskin suostuisi Kimin vaatimukseen poistaa Yhdysvaltain joukot Etelä-Koreasta sen sotilaallisena liittolaisena.

Näin siksi, että vahvat asevoimat ydinaseineen on Kim-dynastialle varmistava tae pysyä vallassa. Yhdysvallat puolestaan pitää sotaväkeään niemimaan eteläosassa esteenä sille, ettei pohjoinen diktatuuri yritä miehittää sitä niin kuin Korean sodassa 1950-luvun alussa.

Yhdysvalloissa ja muuallakin Donald Trumpia on jo moitittu huonosta harkinnasta, kun hän suostuu tapaamaan hylkiövaltion arvaamattoman diktaattorin. Trumpin neuvonantajista useimmat varoittelivat häntä koko tapaamisesta myös maineriskinä.

Omassa yritystoiminnassaan Trump on tunnettu suurtenkin riskien ottajana, toisinaan voittaen, toisinaan häviten. Toukokuun isossa pokeripelissä riskit ovat paljon suuremmat, samoin panokset. Niistä suurimpia ovat sotatilan jatkuminen Korean niemimaalla, Yhdysvaltain turvallisuus, jopa maailmanrauha.

Pelipöytään Yhdysvaltain presidentin vastapuolelle istuu pian diktaattori, joka voittaakseen voi nokittaa jätkähailla Trumpin täyskäden.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.