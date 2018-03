”Suomi on koripallomaa!”

Koripallomaajoukkueen entisen päävalmentajan ja EM-kotikisojen pääsihteerin Ari Tammivaaran jo toista vuotta hokema julistus on vähän hupsu.

On totta, että Susijengi on ollut 2010-luvun sportti-Suomen raikkain ilmiö. On totta, että viime syksy oli suomalaiselle koripallolle käytännössä täydellinen. On myös totta, että Lauri Markkanen on jo nyt parasta mitä suomalaiselle koripallolle on tapahtunut sitten… no Susijengin.

Mutta että Suomiko koripallomaa?

On olemassa myös toinen korispampun viljelemä hokema:

”Korisliiga on päätuotteemme kahdeksan kuukautta vuodessa.”

Tämän hokeman takana on Koripalloliiton puheenjohtaja ja yritysneuvos Antti Zitting, joka on myös yksi suurimmista syistä koko Susijengi-buumiin. Zitting nimittäin lainasi 500 000 euroa omistaan Koripallosäätiölle, jotta Susijengi sai villin kortin vuoden 2014 MM-kisoihin.

Kun tätä ”päätuotetta” on kohta kuusi kuukautta takana, voidaan sanoa, että Suomi on edelleen hyvin kaukana koripallomaasta.

Miesten liigaseuroja johdetaan tutun lyhytjänteisesti kausi kerrallaan, kun ei ole rahaa, eikä tekijöitä.

Ja kun taloudellinen selkänoja puuttuu, kassaa syödään etupainotteisesti tyhjäksi ja laskut maksetaan vasta pari päivää ennen protestilistaa.

Samaan aikaan yleisömäärät ovat pudonneet lähes 10 prosentilla viime kaudesta. Se taas ei ole seurojen tai liiton, vaan puolapuiden syy. Puolapuiden vuoksi ottelutapahtumaa on kuulemma mahdotonta kehittää – aivan kuin nämä pölyä keräävät palikat lamauttaisivat kaiken kehityksen.

On vaikea sanoa, onko Korisliiga urheilullisesti todella niin kovatasoinen kuin mainostetaan, koska jenkkikaruselli on sekoittanut pään aikoja sitten.

Korisliigassa on pelannut tällä kaudella 74 ulkomaalaisvahvistusta. Se on noin seitsemän per/joukkue. Pelaajien scouttaaminen on ollut liian usein joko surkeaa tai epätoivoista. Tosin surkeita ovat myös palkat – jos ne nyt edes ajoissa tilille kilahtavat.

– Faktahan on se, että kun nuo ukkelit tulevat pelaamaan sillä palkalla, mitä meillä on varaa maksaa, niin kyllähän niissä jotain vikaa on, liigajumbo Korihaiden toiminnanjohtaja Kalle Klotz myönsi Länsi-Suomelle.

– Jos jätkällä on tuollaiset taidot ja se pelaa näissä kehissä, niin kyllähän siinä jotain pimeää pitää olla. Ja se oli se pää, Klotz viittasi Vilppaasta tuttuun ongelmasentteriin Juan Pattilloon.

Pattillon persoonasta olisi voinut toki kysyä soittamalla Pattillon entiselle työnantajalle Vilppaalle. Nyt tuo soitto tuli vasta sen jälkeen, kun Korihait oli jo tehnyt sopimuksen Pattillon kanssa.

Yksi Korisliigan urheilullisen tason mittari on euro-ottelut. Niihin osallistui tälläkin kaudella ainoastaan Kataja, joka tuli samalla pilanneeksi oman kautensa kotimaan sarjassa. Voi olla, että ensi kaudella eurocupeissa ei ole ainuttakaan suomalaisseuraa.

Kaiken huipuksi Koripalloliitto haluaa ratkaista paikallaanjunnaavan pääsarjan ongelmia kasvattamalla joukkuemäärää. Ongelmana on vain se, ettei yksikään divariseura halua ottaa valtavaa taloudellista riskiä ja nousta liigaan.

Lisäksi ensimmäistä kauttaan Korisliigassa pelaava Espoo United on keikkunut koko olemassaolonsa ajan konkurssin partaalla. EU:sta onkin tulossa jo seitsemäs seura 2010-luvulla, joka joutuu tavalla tai toisella luopumaan liigapaikastaan.

Että sellainen ”koripallomaa” meillä.

Mutta on Korisliigassa jotain hyvääkin, kuten pääsarjahistorian suosituin joukkue, joka sattuu olemaan Salosta. Jos lähihistoria toistaa itseään, niin Vilppaan esimerkillisestä toiminnasta ei oteta mallia, vaan seuraa käytetään kilpenä kiillottamaan maine ja torjumaan kritiikki.

Kilven takana arki ”koripallomaassa” jatkuu aivan niin kuin ennenkin.