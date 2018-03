Koulujen tehtävä loppu häirinnästä

Metoo-kampanjan myötä alkoi viime vuonna nousta julkisuuteen useita koulujen häirintätapauksia. Tänä vuonna niitä on tullut ilmi lisää eri puolilta maata. Oppilaat ovat kertoneet seksuaalisesta häirinnästä ja jopa raiskauksista. Joissain kouluissa häirintä on jatkunut vuosikymmeniä.

Laajasti uutisoitujen tapausten havahduttama opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) tilasi koulujen käyttöön oppaan, jolla asia yritetään nyt saada järjestykseen. Opetushallituksen teettämä opas antaa rehtoreille ja opettajille yksityiskohtaista ohjeistusta häirintään puuttumiseen.

Kouluterveyskyselyt ovat pitkään todistaneet, että seksuaalinen häirintä on osa suomalaisten lasten ja nuorten arkea. Viime vuoden kyselyn mukaan 7 prosenttia neljäs- ja viidesluokkalaisista ja 30 prosenttia kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää. Vain osa on kertonut häirinnästä aikuisille eivätkä kaikki ole siltikään saaneet apua tilanteeseen.

Lain mukaan koulutuksen järjestäjä on vastuussa oppimisympäristön turvallisuudesta. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan ole luoneet kouluille käytäntöjä häirinnän tunnistamiseksi ja kitkemiseksi, vaikka laki takaa kouluille hyvät mahdollisuudet sen torjumiseen. Opetushallituksen viimevuotisen selvityksen mukaan joka viidennessä toisen asteen oppilaitoksessa ei ollut häirinnän käsittelyyn mitään yhteisesti sovittua toimintatapaa.

Seksuaaliseen häirintään pitää puuttua tiukalla otteella. Lasten omanarvontuntoa on syytä vahvistaa ja heille on kerrottava, ettei häirintää pidä sietää. Vastuu häirinnän kitkemisestä on kuitenkin aikuisilla. Opetushallituksen johtaja Matti Lahtinen on korostanut, että mitkään koulun mainetekijät eivät saa johtaa siihen, että asioita hoidetaan hiljaisuudessa. Lapset ja nuoret tarvitsevat turvaa.

Koululaiset ansaitsevat opiskelurauhan ja heille on taattava turvallinen kasvuympäristö. Aikuisten on huolehdittava näiden edellytysten toteutumisesta.