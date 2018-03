KRP alkoi tutkia suomalaisnaisen katoamista Dubaissa

Keskusrikospoliisi (KRP) ilmoitti tiistaina, että se on alkanut tutkia suomalaisen naisen katoamista Arabiemiraattien Dubaissa. Koska naisen epäillään kadonneen ulkomailla, asian selvittäminen siirrettiin paikallispoliisilta KRP:lle.

Katoamisilmoitus koskee Dubaissa asuvaa noin 40-vuotiasta naista.

Detained in Dubai -niminen kansalaisjärjestö kertoi maanantaina, että suomalaisen ja kahden muun henkilön epäillään kadonneen parisen viikkoa sitten, kun heidän oletetaan lähteneen huvijahdilla kohti Intiaa.

On epäselvää, millaisissa olosuhteissa ja miksi kolmikko on lähtenyt matkalle.

Yksi kadonneista olisi järjestön mukaan Emiraattien hallitsijan tytär ja toinen ranskalais-yhdysvaltalainen mies. Katoamiseen liittyy kansalaisjärjestön tiedotteessa väitteitä ammuskelusta, ja katoamisen luonnehditaan tapahtuneen ”huolestuttavissa olosuhteissa”.

Detained in Dubai kertoo verkkosivuillaan olevansa järjestö, joka auttaa Arabiemiraateissa kaltoin kohdeltuja ihmisiä. Se tarjoaa muun muassa lakiasiainapua ja tietoa maan olosuhteista.

Suomalaisviranomaiset eivät vahvista tietoja

KRP:n rikoskomisario Mikko Salminen ei pysty arvioimaan järjestön väitteiden oikeellisuutta. Hän sanoo, että tapahtumien kulusta liikkuu hyvin monenlaista tietoa. KRP ei tutki asiassa rikosta, kertoi Salminen tiistaina.

Ulkoministeriöstä kerrottiin maanantaina, että tapauksen selvittäminen alkoi 12. maaliskuuta. Tapauksen yksityiskohdat ovat ministeriön mukaan erittäin epäselvät. Selvittelyyn ovat osallistuneet ulkoministeriön lisäksi Abu Dhabin ja Riadin suurlähetystöt, jotka ovat olleet yhteydessä paikallisiin viranomaisiin.

Ulkoministeriöstä kerrottiin tiistaina, että uutta tiedotettavaa ei ole ja että asian selvittely jatkuu.

Detained in Dubain mukaan kadonneen suomalaisnaisen omaiset ovat vedonneet useisiin tahoihin tapahtumien kulun selvittämiseksi. Järjestön mukaan perhe olisi kuullut naisesta viimeksi maaliskuun kolmantena päivänä.

STT

