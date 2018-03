KRP: Puigdemontista aloitetaan luovuttamisprosessi, jos tavoitetaan

Katalaanijohtaja Carles Puigdemontin olinpaikka ei ole Suomen viranomaisten tiedossa, tiedottaa keskusrikospoliisi. Hänestä aloitetaan KRP:n mukaan normaali luovuttamisprosessi, kunhan hänet tavoitetaan.

Suomi on saanut eurooppalaisen pidätysmääräyksen Suomessa vierailleesta Puigdemontista. Espanjalta pyydettiin asiasta lisätietoja, jotka saatiin tänään.

Rikostarkastaja Hannu Kautto keskusrikospoliisista kertoi aiemmin STT:lle, että harkinta Puigdemontin mahdollisesta kiinniotosta tehdään syyttäjän johdolla.

Piti poistua Suomesta tänään iltapäivällä

Puigdemont saapui torstaina Suomeen eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraana.

Vierailua isännöinyt kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) ei kertomansa mukaan tiedä katalaanijohtajan nykyistä olinpaikkaa. Kärnä kertoi aamulla STT:lle, ettei ole ollut Puigdemontiin yhteydessä perjantai-iltapäivän jälkeen.

– Alkuperäisen ohjelman mukaan hänen (Puigdemontin) piti tänään aamulla kierrellä museoita Helsingissä.

Kärnän mukaan Puigdemontin oli alun perin määrä lähteä Suomesta tänään iltapäivällä.

– En tiedä enkä ole kysellyt, mihin heillä oli paluulennot varattuna.

Puigdemontin asianajaja Jaume Alonso Cuevillas on uutistoimisto AFP:n mukaan kommentoinut Puigdemontin tilannetta Catalunya Radio -kanavalle. Asianajajan mukaan Puigdemont ei yritä paeta.

Asianajaja sanoo, että kun katalaanijohtajasta annettiin ensimmäisen kerran eurooppalainen pidätysmääräys, hän oli Belgian oikeusviranomaisten ja poliisin käytettävissä.

– Hän toimii samoin nyt. En ole vielä puhunut hänelle, mutta tämä on kyllä selvää.

Espanja syyttää kapinasta

Puigdemont on asunut lokakuusta lähtien omaehtoisessa maanpaossa Belgiassa. Espanjan viranomaiset syyttävät häntä muun muassa kapinaan yllyttämisestä.

Espanjan korkein oikeus päätti eilen asettaa yhteensä 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista. Uutistoimisto AFP:n mukaan viisi on pidätetty ja kuudesta oikeus antoi kansainvälisen pidätysmääräyksen. Joukossa on myös Puigdemont. Rikoksesta tuomitulle voidaan langettaa 30 vuoden vankilatuomio.

Puigdemont kommentoi Katalonian tilannetta torstaina Helsingissä Pikkuparlamentin kansalaisinfossa pidetyssä tilaisuudessa. Hän ei kertomansa mukaan ole aikeissa palata kotimaahansa, koska uskoo joutuvansa heti vankilaan.

– Ehkä 25-30 vuodeksi, hän arvioi.

Puigdemont piti eilen myös avoimen luennon Helsingin yliopistolla.

http://www.ccma.cat/324/finlandia-rep-leuroordre-per-detenir-puigdemont/noticia/2846460/

STT

Kuvat: