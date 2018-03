KSML: Eduskunnan puhemiesneuvostossa virinnyt haluja nostaa kansalaisaloitteen allekirjoitusrajaa

Eduskunnan puhemiesneuvostossa on virinnyt haluja nostaa kansalaisaloitteeseen vaadittujen allekirjoitusten määrää nykyisestä 50 000:sta, uutisoi Keskisuomalainen.

Asian vahvistaa lehdelle 1. varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.). Puhemiesneuvostossa käydyt keskustelut allekirjoitusrajasta ovat Pekkarisen mukaan olleet epävirallisia. Hän korostaa, että päätöksiä kansalaisaloitemuutoksista ei ole tehty, ja jos niitä tehdään, niin vasta seuraavalla vaalikaudella.

Pekkarinen kehuu kansalaisaloitetta kokonaisuutena, mutta sanoo, että kansalaisaloitteiden käsittely vie entistä enemmän aikaa eduskunnan muulta toiminnalta.

– Kansalaisaloite edistää osaltaan demokratiaa, mutta se ei saa tukehduttaa eduskunnan muuta toimintaa. Kansalaisaloitteet vievät entistä enemmän aikaa muun muassa varsinaiselta lainsäädäntötyöltä, kansanedustajien ajankohtaiskeskusteluilta sekä hallituksen selonteoilta, Pekkarinen sanoo lehdelle.

Oikeusministeriö selvittää aloitekäytäntöjä kevään kuluessa

Oikeusministeriö tekee kevään aikana selvityksen kansalaisaloitteen toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvitystä on pyytänyt puhemies Paula Risikko (kok.).

Risikon mukaan juuri nyt muutostarpeita kansalaisaloitekäytäntöihin ei ole.

Perjantaina luovutettu kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamisesta oli 16. eduskunnan käsittelyyn yltänyt kansalaisaloite tällä vaalikaudella eli vuodesta 2015. Kansalaisaloitteita on päätynyt eduskuntaan vuodesta 2013 yhteensä 22.

Tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä on kahdeksan kansalaisaloitetta.

