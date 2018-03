Kuluttajien talousluottamus pysynyt lähellä ennätystasoa, myös teollisuuden luottamus vahvaa

Kuluttajien luottamus talouteen on pysynyt vahvana. Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajien luottamusindikaattori laski maaliskuussa hivenen helmikuun ennätystasosta, mutta on edelleen selvästi pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla.

Maaliskuussa kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta olivat hyvin valoisat. Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen maaliskuussa paremmaksi kuin koskaan ja ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle.

Myös teollisuuden luottamus talouteen on yhä vahvaa. Suhdannekuva pysyi EK:n luottamusindikaattorien mukaan maaliskuussa hyvänä, vaikka useimmilla aloilla oli pientä laskua helmikuuhun verrattuna.

Sekä teollisuuden, rakentamisen että vähittäiskaupan luottamusindikaattorit heikkenivät hieman, mutta ovat edelleen selvästi pitkän ajan keskiarvoa paremmalla tasolla.

Palveluyritysten luottamus puolestaan nousi helmikuusta ja on lähellä mittaushistorian ennätystasoa.

STT

