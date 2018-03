Kurri ihailee Tolvasen tarkkaa laukausta – kiekkokonkari luottaa KHL:ssä maaleja paukuttelevaan nuorukaiseen

Helsingin Jokerit ei ole jääkiekon KHL-sirkuksessa enää yhden tempun poni. Pudotuspelien avauskierroksella Jokerit rullasi neljällä kentällä, mutta jatkopaikan ratkaisi kauteen sopivasti Eeli Tolvanen.

Hän viimeisteli viidennessä ottelussa kaksi maalia, joilla irtosi 2-1-voitto jatkoerässä. Jokerien GM Jari Kurri tietää maalintekijän roolin vaatimukset, ja Tolvasen menestys ei tullut yllätyksenä.

– Taustalla on lahjakkuutta, mutta työmäärä laukauksen hiomiseksi on ollut kova. Hän haluaa ratkaista ja hakee rohkeasti ratkaisuja, Kurri tuumi Moskovan TsSKA:aa vastaan pelattavan länsilohkon välieräsarjan alla.

Ratkaisuja Jokerit ja maajoukkue ovatkin saaneet. Tolvanen iski KHL:n runkosarjassa 19 maalia ja jakoi Jokerien maalipörssin ykkössijan Nicklas Jensenin kanssa. Pudotuspeleissä on syntynyt viisi täysosumaa yhtä monessa ottelussa.

– Laukaus lähtee nopeasti, on terävä ja tarkka. Maalivahdille tuollainen on hankala, Kurri kertoi.

Maalintekijän roolilla on raaka kääntöpuoli: yleisön huomio kiinnittyy pelaajaan myös huonoina aikoina. Marras-, joulu- ja tammikuussa Tolvanen jäi maaleitta 18 KHL-ottelussa peräkkäin ja osui nuorten MM-kilpailuissa vain kerran.

”Isoja steppejä”

Kurri koki ensimmäisellä NHL-kaudellaan 17 peräkkäisen maalittoman ottelun jakson, mutta hänen ei 37 vuotta myöhemmin tarvinnut neuvoa Tolvasta.

– Annoimme hänen rauhassa selvittää tilanteen. Hänellä on ollut kiireinen vuosi. Viime kausi jatkui Pohjois-Amerikassa pitkään, sitten tuli NHL-varaus ja reissaamista Euroopan sekä Pohjois-Amerikan välillä, Kurri selvensi.

– KHL:n runkosarja alkoi jo elokuussa. Kauteen on mahtunut myös maajoukkuepelejä. Eelillä ei ole ollut hengähdystaukoa. Kyseessä on onneksi nuori pelaaja, jolla riittää intoa.

Kehitettävääkin on, kuten muillakin nuorilla.

– Luisteluvauhdissa ja voimassa on parannettavaa ja siinä, että pelaaminen säilyy tasaisen hyvänä koko ajan. Nuori kaveri on ottanut isoja steppejä.

Ei farmikomennusta

Tolvanen lähti Pohjois-Amerikkaan vain 16-vuotiaana ja hyppäsi paluunsa jälkeen Euroopan kovimpaan sarjaan ilman kokemusta miesten peleistä.

– Meillä oli ennen kauden alkamista näkemys, että Eelille on paikka joukkueessa. Moni spekuloi, että missä hän pelaa, kun meille ei mahtuisi ja Liigaan ei voi mennä, Kurri tuumi.

Tolvanen oli olympialaisissa Suomen paras pistemies ja maalintekijä. Tolvasen ja puolustaja Sami Lepistön (pudotuspeleissä 0+5) yhteispeli on ollut tehokasta Jokereissa ja maajoukkueessa. KHL:n pudotuspeleissä Jokerien syömähampaisiin ovat lukeutuneet myös esimerkiksi Olli Palola (4+1) ja Pekka Jormakka (2+3).

– Neljä ketjua on vahvuutemme pudotuspeleissä, joissa pelataan hullulla rytmillä, Kurri viittasi tiukkaan ottelutahtiin ja laajaan pelaajamateriaaliin.

STT

Kuvat: