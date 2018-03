Kyselytunnilla kummallinen välikohtaus: eduskunnan puhemies selvensi itse kysymystä kansanedustajalle

Eduskunnan suullisella kyselytunnilla nähtiin torstaina erikoinen välikohtaus, kun keskustelua johtanut eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) alkoi itse selventää kysymystä kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä suuressa salissa.

Kansanedustajien kysymyksiin vastaavat tavallisesti hallituksen ministerit, mutta sopeutumiseläkeasia on eduskunnan omissa näpeissä.

– Koska tämä (asia) ei varsinaisesti ole hallituksen käsissä, vaan se on meidän kaikkien (kansanedustajien) käsissä, niin se olisi itse asiassa minä, joka siihen vastaan. Mutta koska minulla ei ole sitä mahdollisuutta, haluaako joku ministereistä vastata? Risikko pohdiskeli puhemiehen paikalta.

Risikko totesi keskustelun mittaan, että aihepiiristä vastaava ministeri ei ole paikalla. Perussuomalaisten Rami Lehdon kysymyksestä kopin ottanut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) painotti, että kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin liittyvät ratkaisut kuuluvat eduskunnalle.

– Hallitus luottaa siihen, että eduskunta tämän asian ratkaisee aikanaan, Sipilä sanoi kyselytunnilla.

Heti pääministerin vastauksen perään puhemies Risikko riensi itse täydentämään vastausta.

– Ja tämän kevään aikana se ratkaistaan. Tämä kysymys on loppuun käsitelty, Risikko päätti nuijaa kopauttaen.

Sopeutumiseläkettä kritisoitu voimakkaasti myös eduskunnan sisällä

Eduskunta keskustelee tänään kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistoa vaativasta kansalaisaloitteesta. Kansalaisaloitteessa esitetään kaikkien kansanedustajien siirtämistä sopeutumisrahan piiriin.

Sopeutumisrahaa maksetaan kansanedustajille enintään kolme vuotta, kun taas sopeutumiseläkettä saa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti.

Sopeutumiseläkettä on kritisoitu voimakkaasti myös eduskunnan sisällä. Esimerkiksi puhemies Paula Risikon (kok.) mielestä se ei nykymuodossaan ole tästä päivästä.

Ennen vuotta 2011 eduskuntaan valitut kansanedustajat ovat oikeutettuja sopeutumiseläkkeeseen, jos he ovat toimineet kansanedustajina vähintään seitsemän vuotta. Sopeutumiseläke korvattiin vuonna 2011 sopeutumisrahalla.

Sopeutumiseläkkeeseen pohditaan eduskunnassa jo muutoksia. Virkamiehet valmistelevat parhaillaan vaihtoehtoisia malleja, joiden perkaamisen eduskuntaryhmien puheenjohtajat aloittavat näillä näkymin pääsiäisen jälkeen.

Sopeutumiseläkkeellä tai -rahalla oli työeläkevakuuttaja Kevan tietojen perusteella helmikuussa kaikkiaan 31 entistä kansanedustajaa tai europarlamentaarikkoa. Euroedustajat olivat järjestelmän piirissä vuoteen 2009.

Kovan luokan osaajat eivät ole löytäneet töitä

Tunnetuimpia etuuden saajista on kokoomuksen entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko, diplomi-insinööri ja hiihdon moninkertainen arvokisamitalisti Marjo Matikainen-Kallström. Hänen asiantuntijapalveluitaan johtamisosaajana on saatavilla Pertec Consultingin kautta. Sopeutumisetuutta saavat myös entinen SDP:n kansanedustaja ja filosofian tohtori, historianopettaja Päivi Lipponen, entinen kokoomusministeri ja filosofian maisteri, konsulttitehtäviä tekevä Suvi Lindén ja SDP:n entinen kansanedustaja, kauppatieteiden kandidaatti ja entinen huippuyleisurheilija Arto Bryggare.

Myös varatuomari, entinen RKP:n ministeri, europarlamentaarikko ja kansanedustaja Astrid Thors nauttii etuutta samoin kuin lääkäriksi kouluttautunut ja yksityislääkärinä toimiva kokoomuksen Tuija Nurmi. Niin ikään SDP:n entinen kansanedustaja, filosofian maisteri, muutos- ja motivaatiovalmentaja Heli Paasio nauttii etuutta. Hän tarjoaa kotisivujensa perusteella erilaisia valmennuspalveluita sekä yrityksille että yksityisille.

Entiselle europarlamentaarikolle, kokoomuslaiselle ympäristöpolitiikasta väitelleelle tohtorille Eija-Riitta Korholalle maksetaan niin ikään etuutta. Hän kertoo kotisivuillaan keskittyvänsä viestintään, konsultointiin, kirjoittamiseen ja hallitustyöskentelyyn.

