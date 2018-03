Lääkäriltä kova väite: Venäjän jalkapalloliigan pelaajat puhtaimpia

MM-kotikisoihin valmistautuvan Venäjän jalkapallomaajoukkueen lääkäri sanoi maanantaina, että Venäjän jalkapalloliigan pelaajat ovat puhtaampia dopingista kuin minkään muun lajin urheilijat koko maailmassa.

Lääkäri Eduard Bezuglovin mukaan jalkapallossa dopingia on vastustettu jo pitkään. Venäjän jalkapalloliitto on ohjeistanut joukkueita ja pelaajia yhteistyössä Venäjän antidopingtoimiston kanssa.

– En tiedä mitään muuta urheilua, jolla ei olisi ongelmia kiellettyjen aineiden kanssa. Venäläisillä jalkapalloilijoilla ei ole tätä ongelmaa, Bezuglov sanoi RIA Novosti -uutistoimistolle.

Venäjän dopingmaine on varjostanut maan valmistautumista MM-kilpailuihin, jotka alkavat kesäkuun puolivälissä. Venäläisurheilijat eivät saaneet käyttää kansallistunnuksiaan Pyeongchangin olympialaisissa, koska maata syytetään valtiojohtoisesta dopingohjelmasta.

Venäjän jalkapalloliiton entinen johtaja Vitali Mutko on ollut yksi dopingohjelmasta syytetyistä henkilöistä, eikä hän ole ollut mukana jalkapallon MM-kilpailujen valmisteluissa joulukuun jälkeen.

Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on aiemmin esittänyt epäilynsä venäläisjalkapalloilijoiden mahdollisiin dopingrikkomuksiin liittyen, mutta ei ole pystynyt todistamaan syytöksiään.

Bezuglovin mukaan 1 500 venäläisen jalkapalloilijan näytteet on käyty läpi eikä niistä ole löytynyt merkkejä väärinkäytöksistä.

STT

