Lahden tyrmäystippaepäilyjen tutkinta jatkuu – naisia kuultu tänään

Hämeen poliisi jatkaa Lahden epäiltyjen tyrmäystippatapausten tutkintaa. Naisia, joiden epäillään joutuneen rikoksen uhriksi, on kuultu tänään.

– En ole varma, onko heitä kaikkia tavoitettu, mutta kuuleminen on aloitettu, kertoo rikoskomisario Tomi Repo.

Neljä nuorta naista joutui lauantain vastaisena yönä sairaalaan Lahden keskustassa sijaitsevista ravintoloista. He pääsivät kotiin jo eilisen aikana.

Poliisi epäilee, että naiset ovat tietämättään saaneet jotain huumaavaa ainetta. Poliisin mukaan vielä ei ole varmuutta siitä, mistä aineesta tai aineista on ollut kyse.

– Verinäytteet on otettu, mutta niiden tutkiminen kestää aikansa.

Tapauksia tutkitaan pahoinpitelyinä. Poliisin mukaan epäillyt tyrmäystippatapaukset sijoittuvat ainakin kahteen ravintolaan.

– Kaikki tapaukset eivät varmastikaan tule poliisin tietoon. On poikkeuksellista, että näitä on neljä tapausta varsin lyhyellä aikavälillä ja suppealla alueella, sanoo rikoskomisario Repo.

STT

