Lähteet: Erikoissyyttäjä Mueller haluaa saada tietoja Trumpin liiketoimista

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkintaa johtava Robert Mueller on antanut virallisen haasteen presidentti Donald Trumpin omistamalle yritykselle, raportoi yhdysvaltalaismedia. Medioille puhuneiden lähteiden mukaan erikoissyyttäjä Mueller haluaa saada Trump Organization -yritykseltä dokumentteja.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen New York Timesin lähteiden mukaan osa dokumenteista liittyy Venäjään.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Mueller on vaatinut tietoja, jotka liittyvät suoraan Trumpin liiketoimiin.

CNN uutisoi tammikuussa lähdetietojensa pohjalta, että Trumpin yritys oli vapaaehtoisesti antanut dokumentteja Venäjä-tutkijoille. Torstaina uutiskanavalle puhuneen lähteen mukaan Muellerin haasteen taustalla on varmistaa, että kaikki oleelliset dokumentit on annettu tutkijoille.

STT

