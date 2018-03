Lähteet: McCabe kirjoitti muistioita keskusteluistaan Trumpin kanssa

Yhdysvaltalaismedian lähteiden mukaan liittovaltion poliisin ex-apulaisjohtaja Andrew McCabe teki muistioita keskusteluistaan presidentti Donald Trumpin kanssa. Lähteiden mukaan McCabe myös kirjasi muistioihin, mitä FBI:n ex-johtaja James Comey kertoi hänelle omista keskusteluistaan Trumpin kanssa.

Asiasta uutisoivat CNN ja New York Times.

Trump irtisanoi Comeyn viime vuonna. Comeyn potkujen jälkeen McCabe toimi FBI:n virkaatekevänä johtajana.

McCabe erottiin FBI:sta puolestaan perjantaina. Hän oli jo aiemmin ilmoittanut eroavansa apulaisjohtajan tehtävästään, mutta jäi FBI:n palkkalistoille saadakseen eläke-etuudet. Oikeusministeri Jeff Sessions antoi McCabelle potkut vain kaksi päivää ennen kuin tämä aikoi jäädä eläkkeelle.

Trump iloitsi Sessionsin päätöksestä lauantaina.

– Andrew McCabe IRTISANOTTU, hieno päivä ahkerille miehille ja naisille FBI:ssa – hieno päivä demokratialle. Tekopyhä James Comey oli hänen pomonsa ja sai McCaben näyttämään kuoropojalta. Hän tiesi kaiken valheista ja korruptiosta FBI:n korkeimmilla tasoilla, Trump tviittasi.

Sessions perusteli potkuja FBI:n sisäisellä selvityksellä, jonka mukaan McCabe oli antanut luvatta lausuntoja medialle ja ollut epärehellinen oikeusministeriön tutkijalle. Trump on puolestaan syyttänyt McCabea sekä Comeytä puolueellisuudesta.

McCabe on kiistänyt Sessionsin ja Trumpin syytökset. Hän sanoo joutuneensa Trumpin hallinnon ajojahdin kohteeksi.

Trumpin asianajaja vaati Venäjä-tutkinnan lopettamista

Trumpin asianajaja John Dowd vaati lauantaina, että erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtama FBI:n Venäjä-tutkinta lopetetaan. Dowd sanoi tiedotteessa pyytävänsä, että apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein seuraa Sessionsin rohkeaa esimerkkiä ja lopettaa ”väitettyjen Venäjä-kytkösten tutkinnan, jonka McCaben pomo, Comey, kehitti vääristyneen ja korruptoituneen asiakirjan pohjalta”.

Dowd sanoi ensin puhuvansa presidentti Trumpin puolesta vaatiessaan tutkinnan lopettamista. Myöhemmin hän sanoi Washington Postille puhuvansa vain omasta puolestaan, ei presidentin.

https://edition.cnn.com/2018/03/17/politics/mccabe-memos-trump/index.html

https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/andrew-mccabe-fbi-memos-trump.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-lawyer-calls-on-justice-department-to-immediately-end-russia-probe/2018/03/17/c7c58ac8-29f2-11e8-874b-d517e912f125_story.html?utm_term=.eaf1d551b00c

STT

Kuvat: