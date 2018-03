Laine jatkoi maalitahtia ja teki kauden 40. maalinsa

Winnipegin Patrik Laine on nostanut kauden maalimääränsä 40:een NHL-jääkiekossa. Laine osui Philadelphiaa vastaan ylivoimalla ennen päätöserän puoliväliä.

Laine on tehnyt maalin jo 11 ottelussa peräkkäin. Hän on liigan maalipörssissä jaetulla kakkossijalla Washingtonin Aleksandr Ovetskinin kanssa ennen lauantain kierroksen täyttymistä. Washington kohtaa omassa ottelussaan San Josen.

Philadelphia voitti ottelun 2-1. Valtteri Filppula syötti voittajien avausmaalin toisen erässä.

Las Vegasin Erik Haulateki voittolaukauskilpailun ratkaisumaalin, kun nevadalaisjoukkue kukisti vieraissa Buffalon 2-1. Varsinaisen peliajan kummatkin maalit tulivat päätöserässä.

Montrealin Artturi Lehkonen avasi joukkueensa maalitilin vierasottelussa Floridassa. Lehkosen maali syntyi ylivoimalla ajassa 4.10.

Montreal ja Tampa Bay ratkaisivat paremmuutensa vasta voittolaukauskilpailussa, jossa Tampa Bay veti pidemmän korren ja voitti 3-2. Lehkonen ei onnistunut ottelun ratkaisussa.

Tuukka Rask torjui 23/27 laukausta, kun hänen seuransa Boston kukisti Chicagon 7-4. Voittajien tehokkain oli David Krejcikahdella maalillaan.

Coloradon Mikko Rantanen laukoi yhden maalin ja sai kaksi syöttöpistettä Coloradon ja Arizonan välisessä ottelussa Colorado vei voiton 5-2.

STT

