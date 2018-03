Laine yhä lähempänä NHL:n maalipörssin kärkeä

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin Patrik Laine on jatkanut pistehurjasteluaan jo kymmenennessä ottelussa putkeen. Hän teki maalin ottelussa New Jerseytä vastaan. Laine vastasi ottelun avausmaalista ensimmäisessä erässä. Viimeisen kymmenen ottelun aikana Laine on tykittänyt 14 maalia.

Laine on tehnyt kauden aikana nyt jo 39 maalia ja on tällä hetkellä osuman päässä NHL:n maalipörssin kärjestä. Ykköspaikkaa pitää Washingtonin venäläistähti Aleksandr Ovetshkin, joka on tehnyt 40 maalia. Washington pelaa yön kierroksella.

Winnipegin 3-2-voittoon päättyneessä ottelussa Winnipegin Joel Armia onnistui myös maalinteossa. Kauden aikana 11 maalia takoneella Armialla oli takanaan 14 ottelua ilman maaleja.

Rantanen ja Barkov rohmusivat lisää pisteitä

Suomalaisten kauden pistetilaston kärkisijoja pitävät Coloradon Mikko Rantanen ja Floridan Aleksander Barkov kartuttivat molemmat pistepottiaan kahdella maalisyötöllä yön kierroksella.

Rantasen Colorado kaatoi Columbuksen jatkoajan myötä 5-4. Joonas Korpisalo torjui Columbuksen paidassa 23 kertaa.

Barkovin Florida puolestaan vei voiton 5-0 Montrealista.

Philadelphian Jori Lehterä osui alivoimalla, mutta Tuukka Raskin Boston tiristi voiton 3-2 päättyneessä kohtaamisessa. Rask pysäytti kiekon 31 kertaa. Lehterän maalin syötti Valtteri Filppula.

STT

