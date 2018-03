Lainmuutos laimensi Alkon myyntiä helmikuussa

Alkon myynti laski helmikuussa odotetusti edellisvuoteen verrattuna. Ketjun litramyynti laski 7,8 prosenttia viime vuoden helmikuusta.

Myyntiin vaikutti vuodenvaihteessa voimaan astunut alkoholilain muutos, joka nosti ruokakaupoissa myytävien juomien prosenttirajan 4,7:stä 5,5:een ja poisti valmistustaparajoitukset. Se vei Alkolta monopolin niin sanottuun aitoon lonkeroon, ja long drink -juomien myynti laskikin helmikuussa 43 prosenttia.

Lakimuutos näkyi luonnollisesti myös oluen ja siidereiden myynnissä. Oluiden myynti laski 28 ja siidereiden 18 prosenttia.

Tuoteryhmistä roseeviinien ja joidenkin viskiryhmien, kuten amerikkalaisten viskien ja skotlantilaisten mallasviskien myynti kasvoi helmikuussa vuoden takaisesta. Glögien myynti oli 15 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa, mihin vaikutti kylmä sää.

Suurimmassa osassa tuoteryhmistä myynti kuitenkin laski – huomionarvoisesti myös niissä, joihin Alkolla on edelleen monopoli. Alkon tärkeimmän tuoteryhmän eli punaviinien myynti laski 3,3 prosenttia ja valkoviinien 4,0 prosenttia. Vodkan ja viinan myynnissä laskua oli 2,5 prosenttia.

Alkon mukaan lukemista ei tässä vaiheessa voi vetää vielä kovin suuria johtopäätöksiä.

– Alkuvuosi on tyypillisesti hiljaisin ajankohta myynniltään. Alkuvuoden myyntiin vaikuttaa muun muassa myyntipäivien määrä ja juhlapyhien sijoittuminen sekä vallalla oleva terveyden- ja hyvinvoinnin trendi. Vuoden alussa enintään 5,5 prosenttisten alkoholien myyntipisteiden määrä kasvoi Alkon 355 myymälän verkostosta yli 5 000 päivittäistavarakauppaan, kioskiin, ja huoltoasemaan. Muutos näkyy odotetusti long drinkin ja vahvan oluen myynnin laskuna Alkon myymälöissä, Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen sanoi.

– Tarkemman arvion myynninkehityksestä voi sanoa vasta myöhemmin keväällä.

Tammikuussa Alkon myynti laski 7,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Heräteostokset vähentyneet?

Lukemat näyttäisivät kuitenkin osoittavan, että lonkero- ja olutostosten suurempi keskittyminen ruokakauppoihin on vähentänyt myös muiden alkoholijuomien myyntiä, kun niitä ei enää tartu mukaan niin paljon heräteostoksina.

– Me toimme sitä hyvin paljon esiin eduskunnan kuulemisissa, että kun asiakasmäärä vähenee, se näkyy myös muissa ostoissa. Sen verran paljon on heräteostoja. Nyt se näyttäisi toteutuneen ainakin näiden kahden kuukauden osalta, Päivittäistavarakauppa-yhdistyksen toimitusjohtaja Kari Luoto sanoi.

S-ryhmässä lonkeron myynti lähes tuplaantui

Siinä missä Alkon myynti on laskusuunnassa, ruokakaupoissa alkoholin menekki on odotetusti lisääntynyt.

S-ryhmän kaupoissa alkoholin litramyynti kasvoi helmikuussa neljä prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa. Lonkeroiden myynti kasvoi 75 prosenttia, kasvu tuli käytännössä kokonaan uudesta tarjonnasta eli yli 4,7-prosenttisista lonkeroista.

Oluiden myynti S-ryhmän kaupoissa kasvoi yhdellä prosentilla. Vuodenvaihteessa ruokakauppoihin tulleiden vahvojen oluiden osuus koko olutmyynnistä oli helmikuussa 5,5 prosenttia.

Kesko ei kertonut tarkkoja myyntilukuja, mutta kertoi laajemman valikoiman näkyvän luonnollisesti myynnissä. Keskon mukaan kuluttajat ovat siirtyneet vahvempiin tuotteisiin maltillisesti.

– Vahvemmat oluet edustavat tammikuun tapaan noin kymmenen prosentin osuutta olutmyynnistä, eli valtaosa myydystä oluesta on edelleen kolmosolutta. Lonkeron ja siiderin myynti on alkuvuodesta kehittynyt olutta enemmän kuluttajien kokeillessa uusia makuja, Keskon viestinnästä kerrottiin.

STT

