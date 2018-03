Lännen Media: Sipilä vaatii rahaliiton valuvikojen korjaamista

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan vakaan kasvun ja työllisyyden kannalta sekä tuleviin kriiseihin varautumisen parantamiseksi on tärkeää, että Euroopan unionin talous- ja rahaliiton Emun yhä hauraat kohdat korjataan. Sipilä sanoo Lännen Medialle kirjoittamassaan puheenvuorossa, että uudistustyön on perustuttava diagnoosiin siitä, mitkä ongelmat ovat euroalueen toimintakyvyn kannalta aitoja ja todellisia ja mitkä puolestaan eivät.

Sipilän mukaan on Suomen edun mukaista varmistaa, että euroalue toimii hyvin ja täyttää tehtävänsä vakaan kasvun tukena.

– Silloin, kun Euroopassa on ollut kriisejä tai talous on taantunut, Suomellakin on mennyt heikosti. Silloin kun Euroopassa on vallinnut rauha ja talous on kasvanut, Suomella on mennyt hyvin, Sipilä kirjoittaa.

Emun uudistaminen on esillä torstaina alkavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

STT

