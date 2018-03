Las Vegasin Haula lähenee 30 maalin rajapyykkiä

Las Vegasin Erik Haula teki kauden 29. maalinsa NHL-jääkiekossa, mutta osuma ei auttanut Golden Knightsia voittoon. Arizona veti Antti Raannan torjunnoilla pidemmän korren ja voitti Las Vegasissa 3-2.

Hyvässä vedossa viime aikoina ollut Raanta torjui ottelussa 27/29 laukausta. Haula onnistui maalinteossa avauserässä, kun hän tasoitti numerot 1-1:een ylivoimalla.

Haula on enää maalin päässä 30 osuman runkosarjasta, mikä on suomalaispelaajille harvinainen saavutus. Tällä kaudella siihen on yltänyt vain Patrik Laine 43 maalillaan.

2000-luvulla 30 maalin runkosarjaan ovat suomalaisista yltäneet Laineen lisäksi vain Teemu Selänne, Jussi Jokinen, Olli Jokinen ja Jere Lehtinen.

Florida taipui Torontolle

Aleksander Barkovin Florida hävisi pudotuspelipaikkojen kannalta tärkeän ottelun Torontolle, ja Maple Leafs paranteli asemiaan päästä kevään huipentaviin pudotuspeleihin. Toronto otti pistepotin 4-3-maalein, ja Barkov jäi ilman tehopisteitä.

Toronton pudotuspelipaikka ei vielä varmistunut, koska Philadelphia kukisti Coloradon 2-1. Voitto oli kuitenkin joukkueelle tärkeä.

– Halusimme tehdä oman osamme. Epätoivoinen joukkue pelasi hyvin, vaikka tiesimme, että Florida on meille iso haaste koko ottelun ajan, Toronton hyökkääjä James Van Riemsdyk kommentoi NHL:n nettisivuilla.

Van Riemsdyk teki päätöserässä NHL-uransa 200. osuman, jolla Toronto nousi 4-2-johtoon. Joukkueen maalivahti Frederik Andersen torjui 30 laukausta kauden 27. kotivoitossaan.

Philadelphia nousi Metropolitan-divisioonassa kolmanneksi voitollaan Coloradosta. Joukkue on pisteen edellä Columbusta. Divisioonien kolme parasta ovat varmoja pudotuspelijoukkueita.

NHL:n maalipörssiä johtava Washingtonin Aleksandr Ovetshkin jäi ilman tehopisteitä, mutta Washington kukisti New York Rangersin jatkoajalla 3-2. Ratkaisumaalin teki Jevgeni Kuznetsov, kun jatkoaikaa oli pelattu 38 sekuntia.

