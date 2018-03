Latvala lähes minuutin kärjestä – Evans pyörähti ulos kärkitaistelusta

Toyotan Jari-Matti Latvalan vauhti parani hiukan Meksikon MM-rallin neljännellä erikoiskokeella. Suomalaiskuljettaja nousi kokonaistilanteessa kahdeksanneksi ennen perjantain viimeistä erikoiskoetta.

Latvala jäi 17,23 kilometrin erikoiskokeella kärjestä 8,9 sekuntia ja oli kuudes. Latvala on jäänyt kärjestä 53,8 sekuntia.

Kilpailua johtaa Espanjan Dani Sordo 15,1 sekunnin erolla Britannian Kris Meekeen. Latvalan perässä seuraavilla sijoilla ovat Teemu Suninen ja Esapekka Lappi. Jari Huttunen on jäänyt kärjestä lähes viisi minuuttia ja on kärkikymmenikön ulkopuolella.

Kalle Rovanperän päivä päättyi keskeytykseen toisella erikoiskokeella.

Kolmen erikoiskokeen jälkeen kolmantena ollut Fordin Elfyn Evans putosi kärkitaistelusta, kun hänen autonsa pyörähti ympäri katon kautta hypyn jälkeen.

STT

Kuvat: