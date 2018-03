Lavrov varoitti, että Venäjä kostaa ”Venäjän vastaiset toimet”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov varoittaa Britanniaa siitä, että Venäjä kostaa ”Venäjän vastaiset toimet”. Lavrov otti Japanin-vierailullaan kantaa diplomaattien karkotuksiin asti kärjistyneisiin Venäjän ja Britannian suhteisiin.

Jos Britannian hallitus jatkaa Venäjän vastaisia toimia, Venäjä antaa takaisin vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti, Lavrov sanoi.

Venäjän ja Britannian suhteet ovat taantuneet jäätäviksi sen jälkeen kun entinen venäläinen agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Britannian Salisburyssa 4. maaliskuuta. Käytetty hermomyrkky on kehitetty entisessä Neuvostoliitossa.

Britannia on arvioinut, että vain Venäjällä oli kyky, motiivi ja aikomus myrkyttää Skripal ja tämän tytär Julija. Kaksikko on ollut myrkytyksen jälkeen kriittisessä tilassa.

EU-maat ovat vaatineet Venäjää vastaamaan Britannian esittämiin kysymyksiin Salisburyn iskusta. EU-maiden ulkoministerit tuomitsivat hyökkäyksen lausunnossaan ja vaativat Venäjää antamaan täyden selvityksen Novitshok-hermomyrkystä Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle (OPCW).

Japanin ohjukset arveluttavat

Lavrov kommentoi maansa ja Britannian konfliktia tänään tavattuaan Japanissa ulkoministeri Taro Konon.

Isäntämaan ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin liittyen Lavrov kommentoi Japanin hanketta ohjuspuolustuksen tehostamiseksi. Lavrovin mukaan Japanin ohjukset vaikuttaisivat ”suoraan” Venäjän turvallisuuteen.

Ulkoministeri Kono puolestaan vakuutti, että ohjuspuolustus olisi pelkästään puolustuksellinen, eikä se uhkaisi Venäjää tai muita naapurimaita.

Japani suunnittelee hankkivansa Yhdysvalloilta maasta ammuttavien Aegis-ohjusten järjestelmän.

STT

