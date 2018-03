Le Monde: Teollisuuden Voima saamassa satojen miljoonien korvaukset Olkiluodon voimalan viivästymisestä – TVO ei vahvista tietoa korvaussummasta

Teollisuuden Voima (TVO) on saamassa ranskalaiselta Areva-yhtiöltä satojen miljoonien eurojen korvaukset edelleen valmisteilla olevan Olkiluodon voimalan kolmosyksikön viivästymisestä, kertoo ranskalaislehti Le Monde.

Lehden mukaan kiistan osapuolet ovat pääsemässä sopimukseen korvauksesta lähipäivinä.

Vuosikausia jatkunutta korvauskiistaa on ratkottu Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n välimiesmenettelyssä Lontoossa. TVO:n vastapuolena kiistassa on ollut laitostoimittajayhteenliittymä, jonka muodostavat muiden muassa Areva ja saksalainen Siemens.

Le Monden mukaan TVO on vaatinut menettelyssä viivästymisestä noin 2,6 miljardin euron korvauksia, kun taas Areva on puolestaan vaatinut noin 3,4 miljardin korvauksia.

Areva on Le Monden mukaan syyttänyt viivästymisestä muun muassa rakennushanketta valvonutta Säteilyturvakeskusta ja sen hitautta.

Viime marraskuussa TVO:n kerrottiin saavuttaneen jo kolmannen osavoiton käynnissä olleessa välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn kerrottiin tuolloin jatkuvan kohti lopullista päätöstä, jolla välimiesoikeus määrittää osapuolten korvausvelvollisuudet.

”Neuvottelut edenneet hyvin”

TVO:n viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa ei lauantaina vahvistanut Le Monden tietoja, vaan luonnehti niitä markkinahuhuiksi. Tuohimaa arvioi kuitenkin, että ratkaisu korvauskiistaan saattaa olla tulossa lähiaikoina.

– Neuvottelut ovat edenneet hyvin ja ratkaisu on näköpiirissä, Tuohimaa sanoi STT:lle.

Tuohimaa ei suostunut arvioimaan, onko TVO ratkaisussa saavana vai maksavana osapuolena, mutta muistutti välimiesmenettelyn kaikkien osapäätösten olleen TVO:n kannalta myönteisiä.

– Me tiedotamme asiasta heti, kun meillä on siitä jotain kerrottavaa, Tuohimaa sanoi.

Eurajoen Olkiluotoon rakennettavan ydinvoimalayksikön piti alun perin valmistua jo vuonna 2009. Viime syksynä laitostoimittaja arvioi, että säännöllinen sähköntuotanto Olkiluoto kolmosessa käynnistyy toukokuussa 2019.

Suomessa Le Monden korvausuutisesta kertoivat Yle ja Helsingin Sanomat.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/10/epr-areva-en-passe-de-solder-son-lourd-contentieux-finlandais-avec-tvo_5268784_3234.html

https://yle.fi/uutiset/tuoreimmat

https://www.hs.fi/talous/art-2000005599164.html

STT

Kuvat: