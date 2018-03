”Leikkirahaan” kyllästyneet varhaiskasvattajat suunnittelevat mielenilmausten sarjaa

Lastentarhanopettajien paremman palkkauksen puolesta Helsingissä järjestetty Alkusoitto-mielenilmaus oli nimensä mukaisesti vasta alkua, kertoo Lastentarhanopettajaliitto.

Lisää mielenilmauksia on luvassa huhtikuun lopussa, jolloin suunnitteilla on suurempi mielenilmaus ja marssi, liitto kertoo nettisivuillaan. Tukimielenilmausten toivotaan ulottuvan koko Suomeen.

Lauantainen tapahtuma keräsi Helsingin Narinkkatorille pari sataa ihmistä, kertoo poliisi.

Varhaiskasvatusalan palkankorotusvaatimuksen ympärille on perustettu Ei leikkirahaa -niminen Facebook-ryhmä, jonka mukaan koulutetut lastentarhanopettajat saavat palkkaa noin 2 300 euroa kuussa. Ryhmä kutsuu itseään kansanliikkeeksi, jonka tavoitteena on saada alan palkat nousuun.

http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/Uutiset?contentID=1408920847051&page_name=Blogi+Ei+leikkirahaa

https://www.facebook.com/groups/1779379432368942/about/

STT

