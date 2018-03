Lelukauppajätti Toys ’R’ Us sulkee myymälänsä Yhdysvalloissa – ei vaikuta Suomen liikeisiin

Pahasti velkaantunut lelujätti Toys ’R’ Us aikoo myydä tai sulkea kaikki yli 880 kauppaansa Yhdysvalloissa.

Ketjulla on Yhdysvalloissa noin 33 000 työntekijää, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa.

Yrityksellä ei ole enää taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa Yhdysvalloissa, sanoo ketjun pääjohtaja Dave Brandon tiedotteessa.

Ketju ilmoitti eilen sulkevansa myös 100 myymäläänsä Britanniassa huhtikuun loppuun mennessä, kertoo BBC. Britanniassa lelukauppaketjulla on yhteensä noin 3 200 työntekijää.

Yhtiön odotetaan lopettavan myymälänsä myös Ranskassa, Saksassa, Puolassa ja Itävallassa, kertoo Wall Street Journal.

”Ei vaikutusta Pohjoismaiden myymälöihin”

Toys ’R’ Usilla on Suomessa kahdeksan myymälää. Myymälät omistavan Top-Toyn mukaan Yhdysvaltojen ketjun talousahdingon vaikutukset eivät kuitenkaan kiiri Pohjoismaihin, sillä täällä olevilla myymälöillä on täysin eri omistaja.

Tanskalainen Top-Toy osti pitkäaikaisen lisenssin pyörittää Toys ’R’ Us -myymälöitä Pohjoismaissa vuonna 1996.

Yhtiö omistaa myös BR-lelukaupat, joita Suomessa on 25.

– Top-Toy on varma siitä, että sen myymälät jatkavat lelujen myymistä Pohjoismaiden lapsille huolimatta siitä, mitä Toys ’R’ Usille Yhdysvalloissa käy, yhtiö sanoo tiedotteessa.

STT

