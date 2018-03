Lemmikkieläin on nyt pikemminkin aikuisten kuin lasten harraste

Lemmikkieläimet ovat nykyisin Suomessa pikemminkin aikuisten kuin lasten harraste. Lemmikkiharrastajista yli puolet on aikuisia, kertoo pieneläinkauppojen Faunatar-ketjun toimitusjohtaja Johanna Valo.

Oli lemmikkieläin tarkoitettu lapselle tai aikuiselle, muun muassa Valon myymäläketju edellyttää 18 vuoden ikärajaa lemmikin pääasialliselta hoitajalta. Tähän ostajan ikärajaan ohjaa eettisen eläinkaupan sertifikaatti.

18 vuoden ikärajaa noudattaa myös kauppias Mia Heinon helsinkiläinen Keskustan Eläinkauppa. Heino kertoo myyvänsä lemmikkieläimen aina äidille tai päävastuulliselle hoitajalle, mutta hyvin usein se on juuri äiti. Hän muistuttaa, miten pitkäaikainen vastuu lemmikin hankkimisesta seuraa. Esimerkiksi pieni hermeliinikani elää 12 vuotta.

Nykyisin noin 35 prosentissa suomalaiskodeista on ainakin yksi lemmikki.

STT

Kuvat: