Lentävät taksit singahtavat pian Uuden-Seelannin taivaalle

Uudessa-Seelannissa testataan pian itseohjautuvia lentäviä takseja. Maan viranomaiset ovat antaneet kokeiluluvan Googlen toisen perustajan Larry Pagen hankkeelle.

Zephyr Airworks -yhtiön suunnittelemat Cora-koneet toimivat sähköllä. Ne on varustettu 12 potkurilla, ja ne pystyvät nousemaan ja laskeutumaan suoraan, helikopterien tapaan. Ne ovat kuitenkin helikoptereita selvästi hiljaisempia, joten liikennöinti onnistuu myös kaupungeissa.

Lentotaksien kyytiin mahtuu kaksi matkustajaa, toimintasäde on sata kilometriä ja huippunopeus 150 kilometriä tunnissa. Matkustajan kannalta lentotaksin pitäisi toimia yhtä helposti kuin tavallisen kumipyöräpirssin.

Zephyrin toimitusjohtaja Fred Reid kertoi, että Uusi-Seelanti valikoitui testikohteeksi, koska siellä on tiukka viranomaisvalvonta ja ruuhkaton ilmatila.

Kokeiluvaiheen lasketaan kestävän kuusi vuotta.

STT

