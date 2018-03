Lindfors varmana MM-lyhytohjelmassa – ennätyspisteet toivat 13. sijan

Viveca Lindfors eteni vaivatta MM-taitoluistelun vapaaohjelmaan luisteltuaan Milanossa lyhytohjelmassa ennätyspisteensä 60,18. Lindfors, 19, on puolivälissä sijalla 13. Kilpailun 24 parasta lunasti paikan perjantai-illan vapaaohjelmaan.

Lindforsin ohjelma alkoi kolmoistulppi-kolmoistulppi-yhdistelmällä, ja loppupuolella hän hyppäsi vaivattomasti kolmoislutzin sekä pakollisen kaksoisaxelin. Lindfors ansaitsi lisäksi kaikista kolmesta piruetistaan korkeimman eli nelostason. Hypyistä, pirueteista ja askeleista koostuvissa teknisissä pisteissä hän oli päivän 11:nneksi paras.

– Tuntuu hyvältä. Tiesin, että minulla on ollut hyvä harjoittelujakso alla ja pystyin luottamaan siihen, Lindfors kommentoi tiedotteessa.

Perjantaiseen vapaaohjelmaan ei ole tehty muutoksia, vaan Lindfors tekee ohjelman samansisältöisenä kuin aiemminkin.

Lyhytohjelman ykkönen oli Italian kokenut Carolina Kostner pistein 80,27. Olympiavoittaja ja suurin MM-suosikki, Venäjän 15-vuotias Alina Zagitova on toisena pistein 79,51 eli eroa on vain 0,76 pistettä. Japanin Satoko Miyahara on kolmantena, mutta kärkeä jo enemmän perässä (pisteet 74,36).

Jo 14. kerran MM-kisoissa kisaava Kostner suoritti ohjelmansa virheettömästi, ja tuloksena olivat uudet omat ennätyspisteet 31-vuotiaalle milanolaisyleisön suosikille. Tunteet velloivat kesken ohjelmankin, Kostnerin muistellessa upean uransa alkuvaiheita.

– Ohjelman keskivaiheilla on hetken hiljaisuus. Ajattelin 15 vuoden taakse, kun aloitin kansainväliset kisani. Silloin ei Italiassa kukaan seurannut taitoluistelua. Nyt olen niin iloinen, kun ihmiset jakavat tätä intohimoa kanssani, Kostner herkisteli.

Zagitova jäi Pyeongchangin olympialaisten lyhytohjelman ME-pisteistään reilut kolme pistettä. Ilme oli hienoisen järkyttynyt, kun pisteet tulivat taululle.

– Olin täällä enemmän hermona kuin olympialaisissa, ihan oikeasti. Nämä ovat ensimmäiset MM-kisani, Zagitova kertoi.

– Oli hyvin vaikeaa palata harjoituksiin olympialaisten jälkeen. Toipumiseen meni aikaa.

STT

Kuvat: