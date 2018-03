Lindfors varmisti ennätyspisteillään paikan MM-kilpailujen vapaaohjelmaan

Suomen Viveca Lindfors on edennyt taitoluistelun MM-kilpailujen vapaaohjelmaan. Lindfors, 19, sai Italian Milanossa järjestettävien MM-kilpailujen lyhytohjelmassa pisteet 60,18, mikä on hänen uusi ennätyksensä lyhytohjelmassa. Edellinen ennätys 59,03 syntyi viime marraskuussa Tallinnassa.

Milanossa Lindfors sai tekniikasta pisteet 34,61 ja esiintymisestä 25,57.

Lyhytohjelmaan osallistuu MM-kisoissa kaikkiaan 37 kilpailijaa, joista 24 pääsee vapaaohjelmaan. Lindfors luisteli kuudentena ja johtaa kilpailua, kun 18 kilpailijaa on luistellut oman osuutensa.

STT

