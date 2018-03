Lintuyhdistykset vaativat punasotkan rauhoittamista

Lintuyhdistysten edustajat vaativat välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi. Birdlifen kevätkokouksen julkilausumassa yhdistykset vaativat punasotkan siirtämistä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi.

Lisäksi yhdistykset vaativat huomattavia parannuksia Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Punasotkakantaa uhkaa ennen kaikkea elinympäristön tuhoutuminen. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja naurulokkien määrän väheneminen taas pesintää, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu. Sotkia oli 90-luvun lopulla noin 13 000 paria, mutta nykyään kanta on huomattavasti pienempi.

STT

Kuvat: