Lisää luomua

Luomutuotteiden tuotanto ja tarjonta laajenevat jatkuvasti. Joka neljäs suomalainen ostaa viikoittain luomua. Luomu on osa vastuullisuuden teemaa, joka on vahvasti esillä ruokaketjusta puhuttaessa.

Salon kaupunki ottaa askeleita kohti nykyistä luomumpaa ruokailua. Jo ennestään kaupungin ruokailupaikoissa kuten kouluissa, päiväkodeissa ja vanhusten hoivakodeissa on tarjottu muun muassa erilaisia luomuleipiä. Maaliskuun alussa ravitsemuspalveluiden valikoimiin tulivat myös rasvaton luomumaito ja -piimä.

Salo on mukana ammattikeittiöille suunnatussa Portaat luomuun -ohjelmassa, jolla lisätään luomutuotteiden käyttöä osana kestävää kehitystä. Ravitsemuspalveluille luomuhankinnat ovat tapa toteuttaa kaupungin hankintapoliittiseen ohjelmaan sisältyvää vastuullisuuden periaatetta.

Kaupunki pyrkii kilpailuttamaan hankintojaan niin, että paikallisilla tuottajilla on ainakin mahdollisuus osallistua. Parhaimmillaan vastuullisuutta toteutetaan, kun raaka-aineet ovat sekä luonnonmukaisesti että lähellä tuotettuja. Kaupungin kertaostokset ovat niin suuria, että yhtälö ei ole yksinkertainen.

Salon ravitsemuspalvelut valmistaa päivässä 14 000 ateriaa. Kun elintarviketuotantoon ja ruokailutottumuksiin halutaan muutoksia, tällaisten isojen tekijöiden valinnoilla on merkitystä.

Koululaisten ruokailussa tapahtuu muutakin kuin luomun lisääntyminen.

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan yläkoulut ovat vähentäneet makeisten ja virvoitusjuomien myyntiä. Taustalla on kymmenisen vuotta sitten annettu suositus, jonka mukaan koulujen kioskeissa ja automaateissa ei pitäisi myydä karamelleja eikä limonadia.

Tilalle ovat tulleet keksit, pullat ja sokeroidut mehut. Terveellistenkin välipalojen tarjonta on lisääntynyt, mutta makeat palat maistuvat edelleen.

Nuorten maailmassa vallitsee sama ristiriitaisuus – tai moniarvoisuus – kuin aikuistenkin elämässä. Toisaalta ruuan alkuperä, terveellisyys ja eettisyys kiinnostavat, toisaalta herkutellaan ajattelematta kovin tarkkaan, mitä suuhun laitetaan.