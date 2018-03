Lontoossa lentoja peruttu lumentulon vuoksi – myös Suomesta

Lontoossa Heathrow’n lentokentällä on tänään peruttu yli sata lentoa lumentulon takia. Ongelmat vaikuttavat myös ainakin osaan Suomen-lennoista.

Finnairin kello kahden lento Helsinki-Vantaalta Heathrow’lle jouduttiin perumaan. Samaten on peruttu Helsinki-Vantaalle iltayhdeksän aikaan saapuva lento Heathrow’lta.

Finnair tiedottaa matkustajia tilanteesta, minkä lisäksi lisätietoja saa yhtiön nettisivuilta. Peruutusten lisäksi myöhästymiset ja ongelmat jatkoyhteyksissä Heathrow’lta ovat mahdollisia.

Suureen osaan Britanniaa on annettu kelivaroituksia talvisen sään takia. Lunta ennustetaan kertyvän enimmillään kymmenisen senttiä.

– Viime päivät ovat olleet melko leutoja osissa Britanniaa. Walesissa oli eilen 16 astetta, mutta nyt kylmä sää palaa. Lämpötila laskee todennäköisesti vain juuri ja juuri pakkasen puolelle, mutta tuulen kanssa sää tuntuu paljon kylmemmältä, sanoi meteorologi Mark Wilson sanomalehti Guardianille.

Tavallista kylmemmän sään ennustetaan jatkuvan alkuviikolle asti.

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/17/flights-cancelled-as-mini-beast-threatens-10cm-of-snow-in-south

STT

Kuvat: